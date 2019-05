Ketsch steht als Absteiger fest

Die Spvgg 06 Ketsch steigt nach einer 0:4-Niederlage gegen Lindenhof aus der Fußball-Kreisliga ab. Auch für Reilingen wird die Luft dünn.

Ketsch II – Lindenhof 0:4 (0:4)

Die herbe Niederlage für Ketsch resultierte nicht allein aus den Gegentoren, sondern aus teils haarsträubenden eigenen Fehlern. Ein unnötiger Ballverlust am 16er-Raum – wobei der Unparteiische auch auf Foulspiel hätte entscheiden können – brachte das 0:1 durch Leon Umstätter (12.). Danach hatten die 06er durchaus Chancen zum Ausgleich, mussten aber durch ein Eigentor von Rico Bieda das 0:2 hinnehmen (25.). Ein vermeintlich ungefährlicher langer Ball wurde von der 06-Abwehr nicht geklärt und so konnte Gianfranco Scopelliti frei vor dem Tor das 0:3 erzielen (32.). Zu allem Überfluss erliefen die Gäste einen Rückpass und bekamen das 0:4 durch Leon Umstätter serviert (40.). In der zweiten Halbzeit hätten beide Teams noch das ein oder andere Tor erzielen können, der Ehrentreffer blieb den Ketschern aber versagt. mso

FV 08 Hockenheim – Turanspor Mannheim 5:1 (3:1)

Mit ihrer ersten Aktion gingen die befreit aufspielenden Gäste in Führung. Nach einem Eckball wurde der Ball unglücklich von Simon Schuhmacher ins eigene Tor abgefälscht (5.). Hockenheim zeigte sich wenig geschockt und glich nach gut einer halben Stunde aus, als Tobias Hirsch eine Kombination über Benjamin Marx kaltschnäuzig abschloss (34.). Keine fünf Minuten später erzielte Max Meier den Führungstreffer zum 2:1 (38.). Das 3:1 schoss Marx aus über 25 Metern sehenswert ins Mannheimer Gehäuse (40.). Der FV 08 spielte in dieser Phase wie entfesselt. In der 75. Minute erhöhte Julian Maier nach einem sehenswerten Außenrist-Pass von Domenik Beck auf 4:1. Kurz vor Ende der Partie netzte Agron Lokaj nach schönem Zuspiel von Hirsch zum 5:1 ein (87.). wy

Reilingen – Rheinau 3:0 (0:0)

Obwohl die Reilinger etliche verletzte und angeschlagene Spieler ersetzen mussten, hatten sie ein Übergewicht an Chancen und Eckbällen. Sie münzten ihre Chancen jedoch nicht in Zählbares um. Nach anfänglichem Sommerkick kamen die Platzherren in der 26. Minute zur ersten Gelegenheit. Maximilian Tesch zielte genau, fand aber im starken Keeper der Gäste seinen Meister. Auch Yannick Heller hatte nach einem Traumpass von Brandenburger die Führung auf dem Fuß, doch frei vor dem Tor zielte er daneben (30.). Auf der Gegenseite nutzte Tilmann Härtl einen kapitalen Abspielfehler zum 1:0. Nach dem Wideranpfiff klärte SC-08-Keeper Alonso einen Freistoß von Alessandro Mormone und nur eine Minute später überwand ihn der gleiche Spieler zum 0:2. Als in der 75. Minute Michele Cottitto die gesamte Reilinger Abwehr düpierte und zum 0:3 ins kurze Eck einschob, war die Messe gelesen. bk

