Nur eine Woche nach Ende der Saison 2017/2018 wurden in den Relegationsspielen die letzten Auf- beziehungsweise Abstiegsentscheidungen besiegelt.

Das Urgestein der Tischtennis- Bezirksliga, der TTC Reilingen, steigt nach 34 Jahren Zugehörigkeit in die Bezirksklasse ab. Der TTC unterlag auf eigenen Platten dem Ladenburger SV mit 3:9. Die Gäste boten den ehemaligen Verbandsligaakteur Bastian Vetter an Nummer 1 und warteten zudem mit Oliver Schlotawa als Ersatz im hinteren Paarkreuz auf. Schlotawa spielt im vorderen Paarkreuz der zweiten Mannschaft in der Bezirksklasse und kann dort auf eine positive Bilanz verweisen. 0:3 nach den Doppeln war schon fast die Vorentscheidung. Im vorderen Paarkreuz holte nur Mark Prim einen Zähler. In der Mitte punktete Daniel Knauf im ersten Einzel gegen Jochen Röth. Adrian Sowa setzte sich gegen Ove Wilhelm durch.

Relegation Bezirksliga TTC Rellingen – Ladenburger SV 3:9 TTC: ... Relegation Bezirksliga TTC Rellingen – Ladenburger SV 3:9 TTC: Prim, Knauf, Sowa. Verbandsklasse Frauen TSV A Viernheim – TTC Ketsch II 5:8 TTC: Klumb/Mellein, Burkhardt/Hauck, Mellein (2), Burkhardt, Hauck, Klumb (2). mabu

Die etwa 50 Zuschauer bekamen hochklassige Ballwechsel zu sehen mit einem letztlich verdienten Sieger. „Diese etwas zu hoch ausgefallene Niederlage steht am Ende einer absolut verkorksten Saison. Durch die zahlreichen krankheits- und verletzungsbedingten Ausfälle in der Rückrunde wurden wir in diese bittere Situation manövriert. Ladenburg hat heute ganz klar bewiesen, dass sie in Bestbesetzung absolut in die Bezirksliga gehören. Gratulation!“ resümierte Mannschaftsführer Daniel Knauf nach der Partie. Die Spielerinnen des TTC Ketsch II kehren in die Verbandsklasse zurück. Sie gewannen das Relegationsspiel beim TSV Amicitia Viernheim knapp mit 8:5. Die Gastgeber versuchten, mit einer beeindrucken Zuschauerkulisse die Gäste aus Ketsch zu beeinflussen. Die Ketscherinnen hatten sich jedoch intensiv auf das Spiel vorbereitet, auch mit Mentaltraining. Die wichtige 2:0-Führung aus den Doppeln durch Mellein/Klumb und Hauck/Burkhardt wirkte sich positiv auf die Mannschaft aus. Karolin Mellein und Christine Klumb behaupteten sich jeweils zweimal im Einzel. Sina Burkhardt und Anja Hauck steuerten bei der geschlossenen Mannschaftsleistung jeweils einen Punkt bei. In einigen engen Fünf-Satz-Spielen behielten die Ketscherinnen die Nerven und belohnten sich mit dem Wiederaufstieg. mabu