Ketsch vergibt sogar einen Elfmeter

Gut mitgespielt gegen den hohen Favoriten aus Mühlhausen hat die Spvgg 06 Ketsch gestern am neunten Spieltag der Fußball-Landesliga. Weil sie aber selbst einen Elfmeter nicht verwandeln konnten, standen die Ketscher am Ende wieder mit leeren Händen da und kassierte mit dem 0:1 die dritte Niederlage in Folge.

Zu Spielbeginn übernahm der favorisierte Gast aus Mühlhausen die Initiative und hatte in der 7. Minute Pech, weil der Ball am Innenpfosten landete. Danach war aber Ketsch mutiger und in der 10. Minute fasste sich Max Reuter aus 30 Metern ein Herz, versuchte, den zu weit vor dem Tor stehenden Gästekeeper zu überraschen, zielte aber knapp daneben.

Eine kurze Aufregung brachte die 24. Minute, als der Schiedsrichter zuerst einen indirekten Freistoß im 16er für Ketsch pfiff, der Ketscher Stürmer Kevin Nauen allerdings die Entscheidung des Schiedsrichters fair korrigierte, weil er zugab, die Kugel noch leicht berührt zu haben. Eine Aktion, die im weiteren Spielverlauf noch für Aufregung sorgen sollte.

Die zweite Halbzeit wurde spannender und bereits nach 49 Minuten war Reuter allein ein Richtung Gästetor unterwegs, umkurvte deren Torspieler Jakob Bouchetob, der ihn dann aber foulte. Der Elfmeterpfiff war unstrittig, warum es allerdings keine persönliche Strafe für den Keeper der Gäste gab, blieb allen ein Rätsel. Die große Chance, vom Punkt die Ketscher Führung zu erzielen, hatte somit Marco Marchi, der allerdings an Bouchetob scheiterte. Nur zwei Minuten später gab es die nächste Gelegenheit für Ketsch als Daniel Marzoll wieder im Gästekeeper seinen Meister fand. Auch zwischen der 65. und 70. Minute war Ketsch dem ersten Treffer näher. Wie aus dem Nichts fiel dann die Führung für die favorisierten Gäste, als sich Thorben Stadler nicht mehr an die Fairplay-Aktion der Gastgeber erinnerte, und – als ein Ketscher Spieler verletzt am Boden lag – statt den Ball ins Aus zu spielen, sich auf den Weg in den Strafraum machte und dort die Kugel zum 0:1 in die Maschen haute.

Die Spvgg 06 steckte jedoch nicht auf und wechselte die Offensivkräfte Ayhan Öztürk, Markus Bertolini und Etienne Köhler ein die eine Schlussoffensive einläuteten. Am Ergebnis änderte sich allerdings nichts mehr, so dass es beim glücklichen Sieg der favorisierten Gästemannschaft blieb. jf

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 15.10.2018