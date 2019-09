Ketsch vor schwerem Heimkampf

Nach den ersten drei Kampftagen in der Ringen-Oberliga steht der KSV Ketsch unerwartet auf dem ersten Tabellenplatz. Doch Markus Herzog, der Vorsitzende des KSV, ist sich bewusst, „dass die schweren Gegner erst noch kommen“, Dies könnte mit der Reserve des DRL-Clubs SV Germania Weingarten am Samstag, 28. September, (20 Uhr) in der Neurotthalle sein.

„Dies dürfte ein echter Spitzenkampf werden mit vielen offenen Duellen auf der Matte“, so Herzog. Weingarten hat einen großen Kader mit einigen Spitzenleuten im Oberliga-Team. Dies hat sich am letzten Samstag gezeigt, als der stark gestarteten Neuling Neudorf bezwungen werden konnte. „Dies dürfte für unsere Jungs eine Warnung sein, die gut vorbereitet auf die Matte gehen werden, um einen weiteren Sieg einzufahren“, erwartet Herzog eine spannende Begegnung.

Punktegaranten dabei?

Beim KSV hofft man, dass die beiden ausländischen Punktegaranten Ivan Izdebski und Chingiz Samadov, die am letzten Wochenende international für ihr Heimatland starteten, wieder zur Verfügung stehen. pw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019