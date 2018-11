Ketsch weiter verlustpunktfrei

Der TTC Ketsch bleibt in der Tischtennis-Badenliga der Männer ungeschlagen und gehört zum verlustpunktfreien Spitzenquartett. Bei der DJK Offenburg gelang ein 9:3-Erfolg.

Dennoch ließ sich Timo Berger kein korrigiertes Saisonziel entlocken. Er verwies erneut auf den Spielplan. „Die Topteams mit Hohberg I, Kleinsteinbach und Niklashausen kommen erst noch“, sagte Berger. Gleichwohl herrscht natürlich Zufriedenheit beim Oberliga-Absteiger. „Den Klassenerhalt sollten wir schon so gut wie erreicht haben“, meinte Berger. Auch in Offenburg gewannen die Ketscher alle drei Doppel, das ist eines der Erfolgsgeheimnisse. Im oberen Paarkreuz mussten sich Berger und Alexander Krieger dem starken Andres Nunez Ramirez geschlagen geben, schlugen aber Tim Karcher, der sonst im mittleren Paarkreuz spielt. Die Offenburger spielten ohne Punkt zwei und vier. Timo Müller bestätigte seine Galaform der letzten Wochen und schlug Patric Huber und Samuel Schürlein ohne Satzverlust. Robin Maier musste sich Schürlein 2:3 geschlagen geben. Im unteren Paarkreuz hatten Sandro Siegmund und Elias Hartmann keine Mühe mit den Ersatzspielern Hannes Blase und Mario Bross.

Mit einer starken Leistung wartete der TV Brühl in der Frauen-Verbandsliga auf und schlug den TTV Nüstenbach ohne Spitzenspielerin Susanne Amos mit 8:1. Lohn ist der Sprung auf Platz zwei. Grundlage waren die beiden Doppelsiege von Miriam Post/Kerstin Eberle gegen Katharina Noe/Heike Müller und Maike Korn/Andrea Pristl gegen Miriam Walldorf/Marina Müller. Auch die ersten fünf Einzel gingen bei nur einem Satzverlust an die Brühlerinnen. Die einzige Niederlage kassierte Post im Spitzeneinzel gegen Walldorf (11:6, 5:11, 10:12, 6:11). Kerstin Eberle überzeugte mit zwei Siegen im oberen Paarkreuz, darunter ein klares 3:0 gegen Walldorf. „Das war eine willensstarke und spielerisch ansprechende Leistung“, freute sich Miriam Post.

Die Doppel sind eine klare Sache

In der Verbandsklasse Nord der Frauen siegte der TV Schwetzingen im Derby beim TTC Ketsch II überraschend deutlich 8:1. Die Schwetzingerinnen können also auch ohne die privat verhinderte Lore Eichhorn klare Erfolge feiern. Bei Ketsch fehlten Carolin Mellein und Cheyenne Lee Cielinski, beim TV zusätzlich noch Andrea Kasper. Die Doppel waren eine klare Sache für Schwetzingen, die Einzel dann aber viel spannender als es das Endergebnis vermuten lässt. Den Ehrenpunkt für Ketsch II holte Leonie Sturm, die nervenstark im fünften Satz gegen Carmen Mai-Pressl einen 3:8-Rückstand noch in ein 11:9 umwandelte. Pech hatte Anja Hauck beim 12:14, 15:13, 11:9, 9:11 und 11:13 gegen Iris Daniel. Die Schwetzingerin behielt trotz 3:7 im fünften Satz die Nerven. Christine Klumb konnte eine 2:1-Führung gegen Tanja Liebler nicht halten, ebenso unterlag Andrea Sturm gegen Karin Brenner nach 2:1 noch 2:3. „Wir haben uns trotz fehlender Nummer eins und vier recht gut geschlagen und freuen uns auf die Begegnung in der Rückrunde“, meinte Anja Hauck.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 07.11.2018