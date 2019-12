Ketsch will Chancen wahren

Zwei Heimkämpfe hat Ringen-Oberligist KSV Ketsch zum Abschluss der Punkterunde noch zu bestreiten, „die wir unbedingt gewinnen wollen, um damit auch Vizemeister werden“, hofft KSV-Vorsitzender Markus Herzog: Jetzt erwartet Ketsch die unberechenbare Reserve des DRL-Clubs KSV Ispringen und eine Woche später kommt der starke Neuling KSC Graben-Neudorf.

„Wir werden alles daran setzen, um die Punkte in Ketsch zu behalten, doch Ispringen kann sich als harter Brocken herausstellen“, meint Herzog. Er hofft, „dass von den drei Ausfällen am letzten Samstag wieder zwei in die Mannschaft zurückkehren“. Den Vorkampf haben die Ketscher mit 19:13 für sich entschieden, allerdings ist bei den Gästen, deren DRL-Mannschaft am Wochenende pausiert, nie klar, welche Athleten für die Oberliga zur Verfügung stehen. Der Gastgeber muss versuchen, die bestmögliche Aufstellung auf die Matte zu bringen.

Der Kampf um Rang zwei dürfte spannend bleiben, denn die Teams hinter Ketsch stehen vor schweren Aufgaben: Weingarten fährt nach Malsch und Sandhofen zu Meister Nieder-Liebersbach. Schärfster Verfolger könnte vor dem Abschlusskampf der KSC Graben-Neudorf sein, der vor einem Heimsieg gegen Ziegelhausen steht, ehe zum Abschluss das direkte Duell in Ketsch steigt. Den Vorkampf um 18.30 Uhr bestreiten die zweiten KSV-Mannschaften.

ASV kämpft gegen den Abstieg

Verbandsligist ASV Eppelheim hat bis Saisonende noch zwei schwere Kämpfe vor sich: Gegen den KSV Kirrlach und zum Abschluss beim SRC Viernheim II. Nur um einen Zähler rangiert der ASV als Achter vor Viernheim und Brötzingen. So wird in Eppelheim gehofft, dass sich die Mitkonkurrenten Ausrutscher erlauben – Viernheim tritt in Berghausen an und Brötzingen bei der RKG Reilingen/Hockenheim II, wo beide nur geringe Siegeschancen haben sollten. Der ASV muss sich selbst in Sicherheit bringen, Kirrlach zeigte zuletzt Schwächen, so ist durchaus eine Überraschung möglich. pw

