Ketsch/Brühl und DJK lassen Federn

Die Verbandsliga-Volleyballerinnen der SG Ketsch/Brühl verloren bei Mitaufsteiger TSV Mühlhausen/Würm mit 0:3. Auf dem Papier sieht es wie eine Klatsche aus – war es aber nicht, da alle drei Sätze denkbar knapp mit 23:25 an den Gastgeber gingen.

Gefühlt war es von Beginn an ein enges Spiel. Den zwischenzeitlichen Rückstand von bis zu acht Punkten (13:21) vermochte sich eigentlich keiner zu erklären. Es gelang noch, sich bis zum 23:24 heranzukämpfen, aber es reichte zu nicht mehr. Gleiches Ergebnis, aber anderer Satzverlauf im zweiten Satz. Trotz einer Führung schaffte es die SG in der entscheidenden Phase nicht, die Punkte für sich zu verbuchen. Auch Durchgang drei verlief ähnlich. Es war ein offenes Spiel mit guten Aktionen auf beiden Seiten, das Quäntchen Glück war an diesem Tag aber nicht auf Ketsch/Brühler Seite. Positiv ist, dass die Mannschaft wieder zu ihrem Kampfgeist zurückgefunden hat. Darauf lässt sich aufbauen.

Einen Krimi mit besserem Ausgang für die Gäste erlebte Landesligist DJK Hockenheim gegen die SG Schwarzbachtal. Eine Verletzung gleich zu Beginn zwang Schwarzbachtal, sein System umzustellen, dennoch gab es einen spannenden Durchgang mit 25:19. Postwendend glichen die Gäste aber mit 25:14 aus und auch die folgenden beiden Sätze brachten keine Entscheidung (25:23, 15:25), so dass Satz fünf gespielt werden musste.

Auch die DJK musste verletzungsbedingt Mitte des Spiels umstellen, was sich hier und da doch bemerkbar machte. „Einen Punkt haben wir sicher, jetzt können wir nur noch gewinnen“ meinte Kapitänin Kathrin Herzog. Doch die SG holte sich den zweiten Punkt (15:9).

Die SG Ketsch/Brühl fuhr nach einer spannenden Bezirksklassen-Partie bei der TG Laudenbach ebenfalls nicht die nächsten drei Zähler ein. Nach dem erfolgversprechenden ersten Satz (15:25) erstarkte der Gegner und siegte 3:1.

Wiederaufstieg in die Bezirksklasse lautet das Ziel für Kreisligist Hockenheim II. Dem Auftakterfolg mit 3:0 gegen den Heidelberger TV IV sollte auch ohne anwesende Trainerin ein weiterer folgen. „Gegen die TSG Rohrbach IV hat sich das Aufschlagtraining bezahlt gemacht“ meinte Caroline Kurz, die sich über ein schnelles 3:0 (25:7, 25:19, 25:10) freute. Beflügelt vom Erfolg ging es hochmotiviert gegen VSG Mannheim V weiter. „Im zweiten Durchgang haben die uns einfach ein paar Eier ins Feld gelegt, bis wir wieder konzentriert zusammenspielten“, schmunzelte Kurz, „solche Dinge geschehen im Eifer des Gefechts.“

Aber der zweite 3:0 (25:7, 25:19, 25:10)-Erfolg war dann ebenso schnell unter Dach und Fach und die maximale Ausbeute aus drei Spielen mit 9:0 Sätzen gibt den nötigen Rückhalt für das Saisonziel.

Tabellenführer dieser Liga bleibt (nach 3:0 bei der SG Hohensachsen) bei einem ausgetragenen Spiel mehr der TSV Oftersheim. ska/sz

