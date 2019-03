Ketscher Motocross-Team sammelt Erfahrung

In der Vorbereitung auf die ADAC MX Masters im Motocross war das Ketscher KMP-Honda-Racing-Team stark bei der DM Open in Schnaitheim am Start. Jeremy Delince erzielte ein gutes Top-Ten-Ergebnis und arbeitete wie Austin Root und Josiah Natzke am Motorrad und der Rennpraxis. Zusätzlich war an dem Wochenende auch der Auftakt zum Ladys-Cup und das Team unterstützte Neuzugang Kim Irmgartz, die mit einem sechsten Platz einen ordentlichen Saisonauftakt hatte.

Teamchef Alexander Karg war zufrieden: „Ich habe mich dieses Jahr dazu entschlossen auch ein paar Läufe der DM Open mit dem Team mitzunehmen. Die zusätzlichen Rennen helfen uns, noch besser vorbereitet zu sein. Wir haben ja auch einige Fahrer aus dem Ausland und Übersee, die müssen die Gegebenheiten ausreichend kennenlernen. Dadurch sind wir dann beim Auftakt in Drehna entspannter und das wird sich hoffentlich auch in den Ergebnissen wiederspiegeln.“ zg/Bild: Karg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.03.2019