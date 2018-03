Ketschs Einsatz wird nicht mit Punkten belohnt

Anzeige

Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause bleibt die Spvgg 06 Ketsch in der Fußball-Landesliga ohne Punkt und verliert somit den Anschluss ans Mittelfeld. Beim ASC Neuenheim spielte die Eissler-Elf zwar optisch durchaus ausgeglichen, im Torabschluss war die favorisierte Heimelf jedoch deutlich besser, was sich am Ende auch im Ergebnis – 4:1 – bemerkbar machte.

Der Gast aus Ketsch übernahm zu Spielbeginn die Initiative und hatte in den ersten zehn Minuten durch Gökhan Kaya und Markus Bertolini zwei vielversprechende Aktionen über die Außenbahnen, der präzise Ball in die Mitte blieb jedoch beide Male aus. Der Gastgeber, sichtlich überrascht von der offensiven Spielweise der Gäste, blieb zunächst blass. In der elften Minute gab es die erste Ecke für den ASC und Vincenzo Terrazino fand in der Mitte den viel zu frei stehenden Lucas Ring, der zur 1:0-Führung einköpfte. Ketsch war weiterhin bemüht und hatte die nächsten Chance durch Emre Güc, die jedoch auch ungenutzt verstrich. Die Heimelf ging das Ganze äußerst effektiv an, denn mit der nächsten Torannäherung in Minute 23 folgte auch der zweite Treffer.

Neuenheim – Ketsch 4:1 (3:0) Spvgg 06: Wies, Güc, Greco, Öksüz (55. Marzoll), Rosenberger, Schlawjinski (64. Reuter), Bertolini (68. Djobo), Hinzmann (28. Medina-Lopez), Jung, Kaya, Zeilfelder. Neuenheim: Goos, Beyazal, Gatzki (76. Tilki), Bulut, Terrazino, Berger (86. Haase), Ring, Rhein, Östreich, Kushida (88. Haller), Schleich (66.Prior) Tore: 1:0 Ring (10.), 2:0 Bulut (21.), 3:0 Schleich (40.), 3:1 Medina-Lopez (70.), 4:1 Bulut (86.). Beste Spieler: Zeilfelder, Kaya bei Ketsch – Berger, Beyazal bei Neuenheim. Schiedsrichter: Joscha Klemm (Östringen). jf

Zuerst setzte sich Ugur Beyazal gegen Gökhan Kaya durch, seinen Lupfer konnte Jonas Wies im 06-Kasten zwar noch mit den Fingerspitzen am überschreiten der Torlinie hindern, doch Torjäger Nazmi Bulut war mitgelaufen und hatte keine Mühe, zum 2:0 einzunetzen. Nicht leichter wurde es für die 06er in der 28. Minute: Mittelfeldmotor Michael Hinzmann musste sich mit muskulären Problemen aus dem Spiel verabschieden, hatte aber zuvor eine gute Gelegenheit, die er nicht abschließen konnte. Danach vergab sogar Neuenheim mal eine Torchance, als Ugur Beyazal, völlig frei vor Jonas Wies, etwas zu hoch zielte. Kurz vor der Halbzeit folgte dann doch noch Tor Nummer drei für den Gastgeber, als Nazmir Bulut zuerst an Jonas Wies scheiterte, den Abpraller dann aber clever zurücklegte, wo Patrick Schleich nur noch einschieben musste.