Nur noch 19 Spieler

Dem Schwetzinger Trainer stehen somit nur noch 19 Spieler inklusiv Torwart zur Verfügung. Da speziell im Defensivbereich Handlungsbedarf besteht und Abwehrmann Matteo Dorn nach seiner langen Kreuzbandverletzung erst wieder Ende März zur Verfügung steht, ist es gut möglich, dass der SV-98-Coach, wie bereits in einigen Testspielen erfolgreich erprobt, seinen Offensivmann, Michael Kettenmann in die Innenverteidigung beordern wird, um mehr Stabilität in den Deckungsverband zu bekommen. Die Schwetzinger nehmen mit 19 Punkten den zehnten Tabellenplatz ein, doch bis zum Abstiegsrelegationsplatz liegen gerade einmal vier Punkte. „Der 3:0-Sieg gegen FC Espanol Karlsruhe, einem Mitkonkurrenten, um den Klassenverbleib im letzten Spiel des vergangenen Jahres war enorm wichtig. Wir benötigen allerdings aus den ausstehenden 15 Begegnungen noch mindestens 19 Punkte, um am Ende über dem roten Strich zu stehen“, verdeutlicht der Sportliche Leiter des SV 98, Willi Schöneck die aktuelle Lage.

Vom Schwetzinger Abteilungsleiter Matthias Mrosek war in Erfahrung zu bringen, dass derzeit Verhandlungen mit Spielern und Trainer auf Hochtouren laufen, um rechtzeitig die Weichen für die kommende Saison zu stellen. lof

