Kevin Behrens ein Gewinner der Hinrunde

Die bisherige Saison des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen gleicht einer Achterbahnfahrt: Mit zehn Punkten aus den ersten fünf Partien sind die Schwarz-Weißen gut in die Runde gestartet, ehe der Sieger in den sieben darauffolgenden Spielen nicht Sandhausen hieß. Unruhe kam am Hardtwald aber nicht auf und so beendete der SVS das Kalenderjahr 2019 auf dem neunten Tabellenplatz. Auf die Abstiegszone sind es zwar nur fünf Punkte Vorsprung, aber auch nach oben ist das Team von Trainer Uwe Koschinat noch auf Tuchfühlung. Wir werfen einen Blick auf die bisher eingesetzten Spieler und beurteilen, wie sie sich bisher geschlagen haben.

Tor

Martin Fraisl (26 Jahre/Note: 2,5)

In der Vorbereitung machte der Österreicher keinen sicheren Eindruck, aber als er gebraucht wurde, war er eine Bank. Er spielte zwar nur dreimal zu null, aber besonders gegen Bochum, Dresden, Hamburg und Stuttgart rettete er wichtige Punkte. Das Vertrauen hat er zurückgezahlt.

Abwehr

Sören Dieckmann (24/4)

Der Außenverteidiger wurde immer wieder von Verletzungen ausgebremst, musste dann aber ran, als Dauerbrenner Leart Paqarada aufgrund einer Sperre fehlte. In Dresden war er beim Gegentor nicht ganz unbeteiligt.

Dennis Diekmeier (30/3)

Der Kapitän geht voran. Diekmeier ist der verlängerte Arm von Trainer Uwe Koschinat und wird vom Coach in jeder sich bietenden Situation gelobt. In der Offensive setzt er mit gefährlichen Flanken Akzente, in der Rückwärtsbewegung zeigte er bisher durchweg eine solide Leistung.

Gerrit Nauber (27/3)

In der Spieleröffnung hat Gerrit Nauber seine Probleme, allerdings ergänzt er sich gut mit Nebenmann Aleksandr Zhirov. Für die Konkurrenz gestaltet es sich schwierig, an dem Duo vorbeizukommen.

Tim Kister (33/3,5)

Dreimal hat sich Tim Kister innerhalb von nur zwei Jahren einen Mittelfußbruch zugezogen. Dadurch hat er seinen Stammplatz verloren und kam erst zweimal zum Einsatz.

Leart Paqarada (25/3)

Der kosovarische Nationalspieler hat geheiratet, erwartet mit seiner Frau ein Kind und träumt von der Europameisterschaft mit seinem Heimatland. Beim SVS ist er gesetzt – viel besser könnte es für Paqarada momentan wohl nicht laufen.

Aleksandr Zhirov (29/3)

Vom Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca wurde Zhirov als „russischer Kühlschrank mit trockenem Humor“ bezeichnet. Auf dem Platz sind die Stürmer bei ihm gut aufgehoben. Zhirov geht dahin, wo es wehtut. Die Konkurrenz hat ein Auge auf den 29-Jährigen.

Mittelfeld

Marlon Frey (23/3,5)

Es war nicht das Halbjahr von Marlon Frey. Gerade erst hatte sich der Neuzugang einen Stammplatz erkämpft, rissen bei ihm bei einem Trainingsunfall die Bänder doppelt. In der Winterpause war Frey beim Sparkassen-Cup dabei. Jetzt möchte er wieder angreifen.

Besar Halimi (25/3)

Lange wusste Übungsleiter Koschinat nicht, wo er Halimi aufstellen sollte. Nach dem Abgang von Philipp Förster holte der SVS kurzfristig den Kosovaren. Mittlerweile ist der Kicker mit dem feinen Fuß angekommen und eine echte Verstärkung.

Denis Linsmayer (28/3,5)

Denis Linsmayer ist willensstark und intelligent. Zu Saisonbeginn verlor er aber seinen Stammplatz an Ivan Paurevic. Er ließ sich nicht aus der Bahn werfen, sondern erkämpfte sich den Platz zurück. Dabei gibt er dem SVS-Spiel oftmals die richtige Balance.

Ivan Paurevic (28/4)

Der Neuzugang war in seinen Aktionen oft zu behäbig, fand dann aber im Verlauf der ersten Saisonhälfte immer besser rein. Mittlerweile gehört auch er zu den Stabilisatoren.

Enrique Pena Zauner (19/4)

Als deutscher A-Jugendmeister kam Zauner von Borussia Dortmund. In Sandhausen kam er bisher nur sporadisch zum Zuge und konnte sein Talent in Pflichtspielen noch nicht unter Beweis stellen.

Erik Zenga (27/3,5)

Erik Zenga ist der große Pechvogel des SVS. Immer wieder war er verletzt und jetzt hat es ihn so richtig erwischt: Das Kreuzband ist gerissen. Dabei schien es so, als habe er sich endlich durchgesetzt.

Robin Scheu (24/3,5)

Der Flügelspieler gehört zu den Lieblingen des Trainers. Sein erstes Highlight war der Startelfeinsatz im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach, später folgte noch sein erster Treffer in Dresden, ehe sich Scheu verletzte. Während die Mannschaft im Trainingslager arbeitete, musste Scheu daheim trainieren. Jetzt ist er wieder fit.

Emanuel Taffertshofer (24/4)

Der Bayer wirkt unscheinbar auf und neben dem Platz. Vier Einsätze sind wahrscheinlich nicht das, was er sich vorgestellt hat. Koschinat lobt den defensiven Mittelfeldspieler zwar häufig, dennoch kann er sich gegen seine Konkurrenten bisher nicht durchsetzen.

Philip Türpitz (28/4)

Von Türpitz fehlen im Moment noch die großen Akzente, obwohl sein Debüt verheißungsvoll war: ein Tor gegen Nürnberg. Danach kam allerdings nicht mehr viel. In der Restrunde muss eine Leistungssteigerung her.

Sturm

Kevin Behrens (28/2,5)

Der große Gewinner der Hinrunde ist Kevin Behrens, der nach einem Jahr Eingewöhnungszeit im Unterhaus angekommen ist. Mit sieben Treffern ist er der Top-Torjäger des SVS. Er kämpft, schafft Räume und ist nur schwer vom Ball zu trennen.

Julius Biada (27/4)

In Kaiserslautern war Julius Biada noch ein Sorgenkind. Seinen ehemaligen Schützling hat Koschinat mittlerweile aufgepäppelt, wobei noch eine Menge Luft nach oben ist.

Aziz Bouhaddouz (32/3)

Kaum jemand hat damit gerechnet, dass Aziz Bouhaddouz nach seinem Intermezzo in Saudi-Arabien noch einmal in die Spur finden würde. Nach diversen muskulären Problemen scheint der Marokkaner aber wieder topfit zu sein und sechs Treffer können sich ebenfalls sehen lassen.

Mario Engels (26/4)

Seine Torgefahr konnte er bisher nur selten unter Beweis stellen. Nach dem Abgang von Philipp Förster ist er dem Systemwechsel zum Opfer gefallen. Seither steht er hinten an.

Rúrik Gíslason (31/4,5)

Vom isländischen Nationalspieler kommt zu wenig. Wobei: Im Training kam in der Hinrunde einmal ziemlich viel, denn Gíslason wurde aus disziplinarischen Gründen zeitweise suspendiert. Mittlerweile ist er begnadigt, Torgefahr strahlt er aber auch weiterhin nicht aus und so hat auch er seinen Stammplatz eingebüßt.

Diese Spieler kamen bisher nicht zum Einsatz: Philipp Heerwagen, Rick Wulle, Roman Hauk, Markus Karl, Philipp Klingmann, Jesper Verlaat, Stefan Kulovits.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.01.2020