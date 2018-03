Anzeige

Die Mannschaft der Stunde in der Kreisklasse B1 ist die SG Oftersheim II. 20 Tore in den letzten beiden Spielen sprechen eine deutliche Sprache. „Das Team, die Stimmung, die Mischung zwischen etablierten Spielern und jungen Wilden passt, die Truppe ist zusammengewachsen“, lobt SGO-Coach Uwe Laudenklos.

„Okay, zehn Tore pro Spiel muss man erst einmal machen, aber man darf es nicht überbewerten, da es gegen Teams aus dem Tabellenkeller ging.“ Die Wochen der Wahrheit stehen nun auf dem Programm, und die Oftersheimer können unter Beweis stellen, dass die Tuchfühlung zu Platz zwei mehr als nur ein laues Lüftchen darstellt.

„Wir schauen erst einmal von Spiel zu Spiel, die Hinrunde hat ja gezeigt, wie schnell der Schuss nach hinten losgehen kann“, sagt Laudenklos. „Wenn es das Team schafft, die Leistung konstant auf den Platz zu bekommen, ist vieles möglich. Sollte es dann so sein, nehmen wir es mit.“ Einer, der derzeit für den Höhenflug der SGO II steht, ist Khalil Nurzaih, der am vergangenen Wochenende mit einem Fünferpack innerhalb von 21 Minuten ein dickes Ausrufezeichen setzte. „Er ist mit seinen 19 Jahren schon eine feste Größe. Auch wenn nicht immer alles klappt, bekommt er unser volles Vertrauen und dankt es mit Toren“, erklärt Laudenklos. In der Vorbereitung durfte Nurzaih bei der ersten Mannschaft reinschnuppern. Nicht nur auf ihn wird es gegen den SC Olympia Neulußheim II ankommen. Auch die Fitnesskönnte am Tag nach der Winterfeier eine Rolle spielen. wy