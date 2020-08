Kientz will nicht nach Mallorca

Die Anfrage, die in den vergangenen Tagen bei Jochen Kientz (Bild) hereinflatterte, klang verlockend. Der spanische Erstliga-Absteiger Real Club Deportivo (RCD) Mallorca fühlte beim Manager des SV Waldhof vor, ob er sich einen Wechsel zum ältesten Club auf der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen vorstellen könnte. Die Mallorquiner erinnerten sich an ihren fließend spanisch sprechenden Ex-Profi, der 1995 in 37 Partien fünf Tore erzielt hatte und nach dem Ende seiner aktiven Karriere auch als Scout für RCD und 2008 als Teamkoordinator bei Esportiva Sant Jordi auf der benachbarten Baleareninsel Ibiza gearbeitet hatte.

Doch auch wenn sich Kientz vom Interesse des spanischen Zweitligisten, der sich nach dem Abstieg und dem Abschied von Sportchef Ravier Jecio gerade neu aufstellt, geschmeichelt fühlte, ist seine Entscheidung klar, wie er dieser Redaktion am Montag bestätigte: Der Ketscher will beim SV Waldhof, wo er einen langfristigen Vertrag unterschrieben hat, bleiben. „Ich fühle mich sehr wohl in Mannheim und werde auch hierbleiben“, erklärte der 47-Jährige. „Es gibt immer wieder einmal Kontakte und Nachfragen, aber ich habe hier eine schöne Aufgabe bei einem tollen Verein und möchte nichts anderes machen.“ Grundsätzlich müsse man sich seiner Meinung nach an Arbeitsverträge halten. „Ich habe keinen Gedanken daran verschwendet.“

„Er hat einen Igel in der Tasche“

Eine Rolle gespielt haben auch private Gründe. „Ich habe die letzten drei Jahre mit meinem Vater verbringen dürfen, der dann leider im März verstorben ist. Das war noch einmal ein Geschenk vom lieben Gott, weil ich als Fußballer sehr früh weggegangen bin. Ich habe meine Mutter hier und werde nicht Hals über Kopf meine Zelte in der Region abbrechen“, sagte Kientz. „Klar ist es schön, auf Mallorca zu leben, aber ich sehe mich jetzt auch nicht in Spanien. Ich war lange genug dort, ich sehe mich jetzt in Deutschland und vor allem in Mannheim.“

Der SVW kann froh sein, dass der Sportchef den attraktiven Lockrufen aus dem warmen Süden offensichtlich widersteht. Denn mitten im komplizierten Umbruch wenige Woche vor dem Start der Saison wäre ein Weggang des Kaderplaners kaum zu kompensieren gewesen. Kientz gilt in der Branche als harter Verhandler, der ein gutes Auge für Neuzugänge mit Potenzial besitzt, dabei aber die wirtschaftlichen Rahmendaten immer im Hinterkopf hat. „Der hat einen Igel in der Tasche“, lästerte ein Berater im Gespräch mit dieser Redaktion einmal über die angebliche Knausrigkeit des Mannheimer Managers. Allerdings hat es Kientz bisher geschafft, sportlichen Erfolg und finanzielle Vernunft beim SVW unter einen Hut zu bringen. alex/Bild: Ruffler

