Kim-Lukas Koloska läuft auf Platz sechs

Oftersheim.Das intensive Training hat sich gelohnt: Bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften U 16 in Bochum-Wattenscheid belegte Kim-Lukas Koloska (LG Kurpfalz, Foto) über 300 Meter Hürden in ausgezeichneten 42,67 Sekunden Rang sechs. Bereits im Vorlauf steigerte der Oftersheimer seine Bestmarke auf 42,56 Sekunden und qualifizierte sich überraschend für das A-Finale.

„Ich war schon etwas aufgeregt, dennoch bin ich mit meinen beiden Rennen und dem nicht erwarteten sechsten Rang sehr zufrieden“, meinte der trainingsfleißige Schüler am Ende des Wettkampfes. „Vom Vorlauf hatte ich etwas schwere Beine, so dass eine weitere Steigerung im Endlauf nicht möglich war“. Trainer Torben Herrmann war mit der Leistung seines Schützlings ebenfalls sehr zufrieden und freute sich, dass „er das Training der letzten Wochen in seinem wichtigsten Wettkampf umsetzen konnte“. Im Hochsprung belegte Nik Keller (TV Eppelheim) mit 1,70 Meter Rang 13. / hz

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.08.2018