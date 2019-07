Kinder überraschen Mama mit ihren Anfeuerungsrufen

Andrea Hick reißt die Arme hoch. © ska

Es ist der weltgrößte Triathlon über die Langdistanz in der einmaligen Landschaft Oberfrankens mit mehr als einer Viertel Million Zuschauern. Die Rede ist von der Challenge in Roth, die mit 3400 Einzelstartern und 650 Staffelstarter aus 84 Nationen mittlerweile sogar internationaler als Hawaii ist. „Ihr seid das Herzstück der Veranstaltung“, so der diesjährige Sieger seines Heimrennens, Andreas Dreitz (7:59,02 Stunden) zu den 7500 Helfern.

Die 3,8 Kilometer lange Schwimmstrecke verläuft im Main-Donau-Kanal, die 180 Kilometer lange Radstrecke im südlichen Landkreis Roth, vorbei am Rothsee, durch waldreiches Gebiet über das mittelalterliche Heideck den Selingstädter Berg hinauf und die Laufstrecke am Main-Donau-Kanal entlang und zweimal durch die Rother Altstadt. Die ASG Triathlon Hockenheim war mit vier Startern auf der Langdistanz und im Staffelwettbewerb am Start.

Andrea Hick kam bei ihrer ersten Langdistanz nach 1:37 Stunden freudestrahlend aus dem Wasser. „Ich musste immer winken und jubeln als mich wahre Menschentrauben auf der Radstrecke anfeuerten.“ Nach 6:36 Stunden ging sie auf die Laufstrecke, wo ihr bei Kilometer 28 die überraschend angereisten Kinder zujubelten. „Ein unbeschreibliches Erlebnis ins Rother Triathlon Stadion einzulaufen, wo die Zuschauer die Athleten förmlich ins Ziel tragen“, so Andrea Hick, die nach 13:46 Stunden finishte.

Michael Jakobi ging in Roth auf seine zweite Langdistanz. Mit Knieproblemen kam er nach 12:49 Stunden ins Ziel. Ute Arnold und Frank Noack starteten in Staffeln. Arnold übernahm zum ersten Mal in einer Triathlonstaffel die Laufstrecke und finishte in 4:35 Stunden den Marathon (11:36 Stunden Gesamtzeit). Noack startete mit den „Flying Pfälzern“ ebenfalls in einer Staffel. „Das war ja ganz schön windig, eine einfache Laufstrecke war das nicht“, befand er am Ende und legte mit 4:03 Stunden (10:55,48 Stunden Gesamtzeit) eine tolle Zeit hin. ska

