Kister bleibt beim SVS

Tim Kister wird auch in der Saison 2020/21 dem Kader des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen angehören. Der SVS hat sich mit dem 33-Jährigen auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt, nachdem der ursprüngliche Vertrag am 30. Juni ausgelaufen war. Das teilt der Verein mit. Damit wird der in Frankfurt am Main geborene Innenverteidiger seine achte Saison im Trikot des SVS bestreiten. Beim 5:1 beim Hamburger SV am letzten Spieltag absolvierte der Defensivakteur seinen 150. Pflichtspieleinsatz für den SVS.

„Tim Kister hat vor allem in den letzten Spielen bewiesen, was er imstande ist zu leisten und dass er ein wichtiger Faktor in unserer Abwehrkette ist. Er hat nach der Corona-Pause unsere Defensive stabilisiert und deshalb wollten wir ihn weiterhin an uns binden“, sagt der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca zur Vertragsverlängerung.

Am Aufschwung beteiligt

In der abgelaufenen Spielzeit hatte Kister zu Beginn aufgrund eines Mittelfußbruchs, den er sich noch in der Saison zuvor zugezogen hatte, in den ersten neun Partien nicht zur Verfügung gestanden. Danach gehörte er dann – mit einer Ausnahme – bis zum Saisonende an jedem Spieltag dem Kader des SVS an. Ab dem 27. Spieltag, dem 0:0 gegen Jahn Regensburg, verpasste Kister als Stammspieler schließlich keine einzige Minute mehr auf dem Platz. Der 33-Jährige hatte somit entscheidenden Anteil am Aufschwung des SVS mit zehn Punkten aus fünf Partien.

Kister selbst freut sich auf die kommende Zeit: „Ich hatte eine harte Zeit nach meiner Verletzung, aber ich habe mich zurückgekämpft und freue mich wieder fester Bestandteil der Mannschaft zu sein. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Vereins und bin hochmotiviert die Entwicklung des Vereins weiter mit voranzutreiben.“ zg/svs

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020