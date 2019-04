Kister bricht sich erneut den Mittelfuß

Das Verletzungspech beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen hält weiter an. Innenverteidiger Tim Kister zog sich im Heimspiel gegen Holstein Kiel erneut einen Mittelfußbruch zu, teil der Verein mit. „Meine Befürchtungen, die ich bereits auf dem Spielfeld hatte, haben sich leider bestätigt“, sagte der 32-Jährige nach der heutigen Untersuchung. „Der Mittelfuß ist gebrochen und muss - anders als noch beim letzten Mal - operiert werden.“

Am Donnerstag wird Kister bei einem Spezialisten in Berlin eine Titanplatte auf den Knochen gesetzt. Derzeit muss von einer Ausfallzeit von zehn bis zwölf Wochen ausgegangen werden. „Das ist natürlich ein schwerer Rückschlag für mich, zumal die Brüche alle innerhalb dieser kurzen Zeitspanne passiert sind. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer spielen will und immer alles gebe.“

Knipping oder Verlaat?

Auch für die Mannschaft sei der erneute Ausfall von Kister ein schwerer Schlag in der Endphase der Saison, bestätigt Cheftrainer Uwe Koschinat: „Die Verletzung bedeutet für uns eine erhebliche Schwächung. Tim hat in den letzten Wochen auf einem starken Niveau gespielt und seine Robustheit und Erfahrung werden uns im Kampf um den Klassenerhalt enorm fehlen.“

. Mit Tim Knipping und Jesper Verlaat stünden zwei Innenverteidiger Gewehr bei Fuß. „Ich werde in der Trainingswoche genau beobachten, wer von den beiden in der stärkeren Verfassung sein wird.“ Beide Spieler haben in der Vergangenheit bereits mit Aleksandr Zhirov zusammengespielt, den Koschinat aktuell als gesetzt sieht. svs

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.04.2019