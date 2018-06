Anzeige

Die Turntalentschule Neulußheim folgte mit einer großen Delegation der Einladung zum „Princess Cup“ nach Differdange in Luxemburg.

Die Delegation bestand aus 16 Einzelgymnastinnen und vier Gruppen. Cheftrainerin Dr. Emanuela Batke wertete in der internationalen Jury, betreut wurden die Mädchen von Marina Dukart und Ilona Schall.

Bei den Jüngsten im Jahrgang 2012 setzten sich die Neulußheimer Küken an die Spitze des Feldes. In einem Kopf-an Kopf-Rennen gewann Lea Azaronok vor Alexandra Dukart. Im Jahrgang 2011 in der Kategorie mit zwei Übungen turnten die Mädchen neben ihrer Ohne-Handgerät- Übung erstmalig ihre Seilübung. Diese Aufgabe meisterten sie sehr gut. Daria Lysenko kam auf das zweite Siegertreppchen, Julia Beier direkt dahinter auf Platz drei.