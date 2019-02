Klare Sache für die HSG

Im Verbandsliga-Derby zwischen den Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen II und der KuSG Leimen hatte der Gastgeber mit 26:19 (12:10) die Nase vorne.

In der ersten Halbzeit setzte sich die HSG auf zwei Tore ab, jedoch war aufgrund von technischen Fehlern und den liegengebliebenen Torchancen ein deutlicheres Durchsetzen noch nicht möglich. Nach einem zwischenzeitlichen 14:14 (37.) fiel – teilweise sogar in Unterzahl – die Vorentscheidung ( 21:16/47.). In der letzten Viertelstunde wechselte Trainer Koch noch munter durch.

HSG: Heinzmann, Eichhorn; Gierse (2), Katrin Ruder (5/2), Pavic, Merten (1), Selbitschka, Merk (1), Ernst (6), Strifler (6), Magnus (2), Schneider (1), Wacker (2), Alberring. mj/zg

