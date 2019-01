Klassenerhalt heißt das große Ziel

Hinter der Ringkampfgemeinschaft (RKG) KG Reilingen/Hockenheim liegt das wohl erfolgreichste Jahr seit ihrer Gründung 2010. Mit der Meisterschaft in der Regionalliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga schaffte das Team von Wolfgang Laier eine unerwartete Sensation. Das kommende Jahr in der Bundesliga wird für die RKG nicht nur im sportlichen, sondern auch im finanziellen Bereich eine Herausforderung.

Hierzu haben wir uns mit RKG- Geschäftsführer Michael Müller, Vorsitzendem Frank Wörner, dem Sportlichen Leiter Heiko Schweikert und Erik Offenloch, dem Vorsitzenden des Fusionsvereins RSV Hockenheim, unterhalten.

Nach dem Sieg in Schriesheim am letzten Kampftag und der damit verbundenen Meisterschaft war die Freude bei den Fans und der Mannschaft grenzenlos. Es gab auch einen Autokorso durch Reilingen, wie war die Meisterfeier ansonsten?

Heiko Schweikert: Nach dieser Saison und den Leistungen unseres Teams hatten sich die Jungs das Feiern absolut verdient. Doch nicht nur das Team war dabei, auch unsere Fans und Verantwortlichen, die die Mannschaft über das ganze Jahr begleitet haben. Außerdem haben auch unsere Schüler ihren sensationellen Sieg bei der Verbandsmeisterschaft gefeiert. Es war insgesamt ein schönes Wochenende für die RKG-Familie.

Frank Wörner: Beim Autokorso durften die Mannschaft und die Schüler auf einem Wagen vom Reilinger Landwirt Klaus Schröder mitfahren. Das Ganze wurde relativ kurzfristig organisiert, war aber eine Riesen-gaudi für alle. Auch der Reilinger Bürgermeister Stefan Weisbrod fuhr mit und zählte zu den Gratulanten. Ein großer Dank geht hier nochmals an Klaus Schröder, der dem Team das Ganze möglich gemacht hat.

Bevor wir auf die Planungen für die kommende Saison zu sprechen kommen, würden wir gerne wissen, in wie weit auch der Hockenheimer Verein in die RKG involviert ist. Bei vielen ist die RKG gefühlt nur aus Reilingen.

Michael Müller: Als wir damals die RKG aus den Vereinen AV Reilingen und RSV Hockenheim gegründet haben, wussten wir, dass der Erfolg nur aus der Mischung beider Clubs funktionieren kann. So ist es auch heute noch, ohne die Unterstützung aus Hockenheim wäre die RKG heute nicht da, wo sie ist.

Erik Offenloch: Durch die vergangenen Erfolge des AV Reilingen sieht vor allem auch die ältere Generation, die zum Beispiel die Meisterschaft miterlebt hat, die RKG als reinen Reilinger Club. Das kann ich auch verstehen, aber wer sich mit unserer Struktur beschäftigt, der wird sehen, dass wir mit viel Engagement unseren Beitrag zur RKG leisten. Auch der Großteil unserer Vorstandschaft war regelmäßig bei den Kämpfen und unterstützt das Team in jeder Hinsicht.

Nun stehen mit dem Aufstieg in die Bundesliga einige Aufgaben und Herausforderungen bevor. Neben der sportlichen und finanziellen Seite bedarf es auch einer weitreichenden Organisation. Wichtig ist es, die Gegner und Auswärtsfahrten zu kennen. Ist schon bekannt, in welche Bundesliga-Staffel die RKG kommen wird?

Müller: Die Saison 2018 ist erstmal seit zwei Wochen zu Ende. Bis zum 15. Januar müssen sich die Vereine für ihre jeweiligen Ligen melden, dann wird der Verband die Aufteilung vornehmen.

Schweikert: Wir haben natürlich unsere Vorstellungen und hoffen, dass wir mit Traditionsvereinen wie dem ASV Urloffen oder der RKG Freiburg in eine Staffel kommen. Hier gab es schon früher packende Bundesliga-Duelle.

Um konkurrenzfähig zu sein, müssen natürlich Verstärkungen her. Das Ganze wird wohl auch ein finanzieller Kraftakt. Wie sind hier die Pläne?

Wörner: Natürlich ist die Bundesliga vom finanziellen Aspekt etwas anderes als die Regionalliga. Doch wir haben unsere Sponsoren, die uns schon seit Jahren unterstützen und auch große RKG-Fans sind. Außerdem sind wir fleißig am Akquirieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr gut mithalten können.

Offenloch: Auch von Hockenheimer Seite werden wir uns nochmals mehr bemühen, um weitere Gönner und Sponsoren für die Ringkampfgemeinschaft zu gewinnen.

Wie sieht es mit der Kaderplanung aus? Gibt es hier schon etwas zu berichten?

Schweikert: Schon während der Saison lief die Kaderplanung auf Hochtouren. So etwas wird an mehreren Fronten bestritten, Vertragsverlängerungen, Verhandlungen, viele, viele Telefonate. Wir haben schon ein gewisses Bild, wie der Kader im nächsten Jahr aussehen soll. Das Fundament werden unsere Aufstiegsringer bilden, die sich die Bundesliga durch sensationelle Leistungen verdient haben. Hier stehen einige Vertragsverlängerungen an. Außerdem werden wir uns punktuell verstärken, sowohl in der Breite als auch in der Spitze. Auf jeden Fall werden wir auf Grund des Karriereendes von Christian Schöfer im Weltergewicht tätig werden. Die wohl wichtigste Personalie konnten wir bereits beim letzten Heimkampf verkünden: Unser Trainer Wolfgang Laier wird auch noch ein weiteres Jahr das Team coachen und den Weg der RKG mitgehen.

Müller: Wir wollen auch weiterhin an unserem Konzept festhalten: Junge und talentierte Ringer aus der Umgebung, die einen gewissen Erfolgshunger mitbringen. Die Erfolge in diesem Jahr bestätigen uns, dass dies der absolut richtige Weg ist.

Was werden die Ziele für die kommende Runde sein?

Schweikert: Auch wenn es momentan noch etwas früh für solche Zielsetzungen ist und der Kader noch nicht steht, wollen wir definitiv den Klassenerhalt schaffen. Die RG Hausen-Zell hat es in diesem Jahr vorgemacht, wie man sich als Aufsteiger in der ersten Liga beweisen kann. Hier gilt es für uns, sich ein Vorbild zu nehmen.

