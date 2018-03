Anzeige

Zwei Spieltage vor Saisonende ist der Kampf gegen den Abstieg in der Bundesliga der Sportkegler noch nicht vollends entschieden. Die direkten Absteiger stehen mit Gerolsheim, Mühlhausen und Frammersbach fest. Für den Relegationsplatz neun kommen hingegen noch drei, theoretisch sogar fünf Teams in Frage, selbst die auf den Rängen fünf und sechs liegenden Teams Frei Holz Plankstadt und TV Haibach mit ausgeglichenem Punktekonto (20:20).

Soweit die graue Theorie. Wahrscheinlicher ist, dass sich Plankstadt morgen (16 Uhr, Mehrzweckhalle) mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten KSC Frammersbach rettet, denn wer rechnet schon mit einem Sieg von Aschaffenburg bei Meister VKC Eppelheim?

Sieg in Mörfelden ist Gold wert

Der überraschende Auswärtssieg in Mörfelden hat Frei Holz in diese komfortable Lage gebracht. „Der Sieg in Mörfelden war unglaublich, nun wollen wir den Sack zum Klassenerhalt natürlich zumachen“, sagte FH-Akteur Jörg Schneider. Auch Youngster Dennis Koch hat sich für morgen viel vorgenommen. „Nach meinem tollen Spiel in Mörfelden möchte ich nun auch zu Hause mal meine Leistung auf die Bahn bringen“, sagte Koch. Ihm macht es unheimlich viel Spaß mit den Jungs. „Jeder kämpft und unterstützt den anderen, und hinten kommt dann Daniel Zirnstein“, sagte Koch. Zirnstein hat sich mit einem Auswärtsschnitt von 1001 Kegeln schon in seinem ersten Jahr unter die Top 10 der Bundesliga-Schnittliste gespielt.