Klassenerhalt ist wohl gesichert

Sandhausen.Auch Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld schaffte es nicht, den SV Sandhausen in die Knie zu zwingen: In einem intensiven Freitagabendspiel trennten sich die beiden Teams 0:0 – die bessere Mannschaft war aber eindeutig der SVS, der allerdings kurz vor Schluss noch einen Schreckmoment erlebte, als der Ball in der Nachspielzeit im Tor von Martin Fraisl landete, Voglsammer stand aber im Abseits.

Damit haben die Sandhäuser die magische 40-Punkte-Marke erreicht und damit den Klassenerhalt quasi sicher. „Ich bin einfach stolz auf die Mannschaft, das Trainerteam, alle drumherum. Wie wir im Moment zusammenarbeiten, ist klasse“, freute sich Kapitän Dennis Diekmeier. Auch Präsident Jürgen Machmeier war begeistert von der Vorstellung: „Brutal, was die Mannschaft geleistet hatte: „Heute war ganz klar, es hätte nur einen Sieger geben können, das war der SV Sandhausen.“ Die Statistik unterstreicht das: 9:1 Ecken und 20:4 Torschüsse lautete das Verhältnis zugunsten der bis zum Schluss stark spielenden Gastgeber.

Scheu wieder in Startelf

Sandhausens Trainer Uwe Koschinat wechselte wie erwartet nur einmal gegenüber den Spiel in Fürth. Der zuletzt wegen der fünften gelben Karte aussetzende Scheu kehrte für den etwas defensiveren Frey zurück in die Startformation. Auch Bielefeld baute mit Prietl einen zuletzt gelbgesperrten Akteur ein, zudem begann Yabo gegen die formstarken Sandhäuser, die nach ihren zuletzt drei Siegen in Folge selbstbewusst gegen den Klassenprimus zu Werke gingen. Nach einer offenen Anfangsphase übernahm der SV Sandhausen nach einer Viertelstunde mehr und mehr das Kommando.

Bis zur Pause waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, die mit ihrem Pressing den Gegner früh störte. Auf der Gegenseite kam der SVS häufig in Tornähe, aber im Strafraum fehlte immer wieder die zündende Idee, es blieb bei Halbchancen. Auf der Gegenseite hätte die Arminia sogar bei ihrer einzigen guten Gelegenheit durch Torjäger Klos in Führung gehen können (25.). Insgesamt hatte ihn aber Gegenspieler Tim Kister gut im Griff, er musste aber bis zum Schluss auf der Hut sein: „Der weiß halt, wo das Tor steht, er hat diesen Riecher. Und er ist so ein Schleicherspieler“, sagte der Sandhäuser Innenverteidiger.

Die Bielefelder kamen mit mehr Entschlossenheit aus der Kabine. Trainer Uwe Neuhaus hatte seinem Team offensichtlich noch einmal eingeimpft, was er im Vorfeld schon betont hatte – dass am Hardtwald nur mit Einsatz und Kampfgeist etwas zu holen sein wird. Lange hielt die Drangphase aber nicht an, Sandhausen übernahm nach knapp zehn Minuten wieder die Initiative und blieb feldüberlegen. Langsam wurden auch die Einschussversuche zielstrebiger. Doch weder Behrens (49.+ 66.) noch Zhirov (57.) brachten den Ball im, Tor unter. Die beste Möglichkeit vergab Torjäger Behrens (82.),

„Wir hatten eine sehr intensive Phase zwischen der 50. und 75. Minute“, war Trainer Uwe Koschinat begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben heute mehr als Paroli geboten.“

