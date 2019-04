Klatsche für Ketsch II

Zum ihrem Glück hatten die Handballerinnen der TSG Ketsch II den Klassenerhalt in der 3. Liga schon vor dem jüngsten Auswärtsspiel fest in der Sporttasche stecken. Denn beim HCD Gröbenzell gab es in der zweiten Halbzeit nicht viel zu erben. Der Zweitplatzierte setzte sich überragend deutlich mit 40:24 durch.

Weil der HCD zuvor manchmal ein bisschen schlampig abschloss, war Ketsch zur Pause noch nicht restlos geschlagen (19:13). Das änderte sich aber bald danach, spätestens beim 28:18 war jegliche Messe gelesen. Ketsch spielt nun morgen zum Abschluss gegen den Viertletzten SG Kappelwindeck/Steinbach.

Oberliga beendet Saison

Im womöglich vorerst letzten Oberliga-Lokalvergleich mit der SG Nußloch unterlag die HSG St. Leon/Reilingen mit 28:30. In der ziemlich wechselhaften Partie (9:12, 14:18, 24:22) hatte die SGN im hart umkämpften Ende letztlich die Nase vorne und wahrt eine Minimalchance auf den Klassenerhalt.

Diese hängt mit von den Drittligisten TSV Birkenau (Ost) und TG Pforzheim (Süd) ab. Dies würde dann auch noch Badenligist TV Brühl eine Relegationsteilnahme als Vizemeister ermöglichen.

Kein perfekter Abschluss

Das Verbandsliga-Fernduell der HSG St. Leon/Reilingen II fand keinen komplett guten Abschluss. Zwar siegte St. Leon/Reilingen beim Derby in Malsch 17:15, aber auch Konkurrent Dielheim ereldigte seinen Job, gewann 29:16 gegen Stutensee/Weingarten und verteidigte somit Rang eins. mj

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019