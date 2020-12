Kleine Nachwuchskicker mit großem Torhunger

Nach der E1-Jugend hat auch die E2-Jugend der SG Oftersheim in der Herbstrunde die Fußball-Staffelmeisterschaft errungen. Nach vier Partien standen vier Siege zu Buche, das Torverhältnis von 37:9 drückte eindrucksvoll aus, dass die torhungrige junge Mannschaft durchaus verdient die Herbstrunde der Staffel 7 gewonnen hat.

Besonders hervorzuheben waren die Erfolge gegen den VfL Kurpfalz Neckarau (17:2) sowie gegen den SC 08 Reilingen II (9:2), der am Ende mit dem vierten Tabellenrang ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielt hat. „Wir haben sehr viele Fußballverrückte im Team, die eigentlich jede freie Minute zum Kicken genutzt haben“, freut sich Trainer Marco Popelka über die Leidenschaft seiner Spieler und hat noch einen weiteren gewinnbringenden Punkt ausgemacht: „Auch wenn unser Team fast an die 30 Spieler hat und wir zwei gemeldete Teams haben, treten wir immer als Einheit auf.“ Teamgeist, Respekt, Integration und „Fußball-Vernarrtheit“ waren die Tugenden, die bei der E2- und E3-Jugend der SG Oftersheim ganz großgeschrieben wurden. Da derzeit der Trainings- und Spielbetrieb ruht, wird der Kontakt zwischen den Trainern und den Spielern hauptsächlich über soziale Medien aufrechterhalten.

Sehnsüchtiges Warten

Die Nachwuchskicker sehen sich darüber hinaus fast täglich in der Schule, warten aber sehnsüchtig darauf, wieder die Fußballschuhe schnüren zu dürfen, um ihrem Lieblingshobby nachzugehen und die nächsten Siege einzufahren. Die E3-Jugend unter Trainer Michael Geiss lief in der Staffel 11 mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem vierten Platz ins Ziel, nur drei Punkte hinter dem Drittplatzierten SV Rohrhof III. Weiterhin in dieser Staffel vertreten waren die TSG Eintracht Plankstadt II, der SC Olympia Neulußheim II und der SV Altlußheim II. wy

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020