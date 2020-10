„Kleinigkeiten werden entscheiden“

Gleich zwei Nachbarschaftsduelle stehen am dritten Spieltag in der Handball-Badenliga der Männer auf dem Programm. Zusätzlich zu den Duellen zwischen dem TV Eppelheim und der HG Oftersheim/Schwetzingen II (Samstag, 20 Uhr) sowie HSG St. Leon/Reilingen gegen die TSG Eintracht Plankstadt (Sonntag, 18 Uhr) trifft der Aufsteiger HSV Hockenheim bereits am Samstag ab 19 Uhr auf die SG

...