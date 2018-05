Anzeige

Rechtsverteidiger Philipp Klingmann (Bild) hat seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Bereits seit 2015 spielt der gebürtige Heidelberger beim SVS und gehört mit bislang 78 Zweitligaspielen zum absoluten Stammpersonal.

„Wir freuen uns, dass nach Denis Linsmayer ein weiterer Leistungsträger seinen Vertrag bei uns verlängert hat“, erklkärte Geschäftsführer Sport Otmar Schork. „Philipp stammt hier aus der Region und wir sind sehr froh darüber, dass er nach überstandenem Schädelbruch wieder voll einsatzbereit ist.“Der 30-jährige Außenverteidiger absolvierte in dieser Spielzeit zunächst 19 Zweitligapartien über die volle Distanz und setzte mit zwei Saisontreffern und vier Assists auch Akzente in der Offensive.

Im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf am 21. Spieltag zog sich Klingmann einen Schädelbruch im Luft-Zweikampf zu, der ihn monatelang außer Gefecht setzte. Am 33. Spieltag feierte er im Heimspiel gegen Nürnberg sein Zweitliga-Comeback und auch beim Saisonabschluss in Bielefeld stand „Klinge“ 90 Minuten auf dem Platz. svs /BIld: svs