Knallende Korken

Kaltgestellter Sekt, Abschiedsbekundungen und ein Debütsieg – die Rubrik „Blick ins Archiv“ bietet wieder einige Facetten aus der Vergangenheit des Lokalsports. Diesmal rufen wir die Schlagzeilen unserer Zeitung vom 27. April 2015 und 2010 noch einmal in Erinnerung.

27. April 2015: In Plankstadt knallten die Korken gleich doppelt: Die Handballer stiegen nach einem 30:27-Sieg gegen die HG Königshofen/Sachsenflur in die Badenliga auf und die Sportkegler von Frei Holz blieben nach einer insgesamt wechselhaften Saison und nur dank eines Erfolgs in der Relegation der Bundesliga erhalten. Diese Mission hatte ursprünglich auch die SG Hockenheim in der Sportkegeln-Bundesliga der Frauen, allerdings zogen die Damen aus der Rennstadt in ihrem Relegationsduell den Kürzeren und stiegen in die 2. Liga ab.

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gewann indes die HG Oftersheim/Schwetzingen beim TV Sandweier. Damals spielte die HG noch in der Oberliga. Damals bester Torschütze: Jan Triebskorn (Bild) mit 13 Treffern.

27. April 2010: Die Anzeichen verdichteten sich, dass sich die TSG 1899 Hoffenheim von ihrem Torhüter Timo Hildebrand trennen möchte. Es heißt, der Abschied soll bereits beschlossene Sache sein. Am Ende trennen sich die Wege tatsächlich und nach der Station im Kraichgau stand der heute 41-Jährige noch bei Sporting Lissabon, dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Abseits des Platzes hat Hildebrand das Schreiben für sich entdeckt und Kinderbücher veröffentlicht.

Jubelnd lachten an jenem Dienstag die Handballerinnen des TV Brühl auf der Seite. Der TVB feierte den Aufstieg in die Badenliga. Schlechter lief es für den SV Sandhausen: Durch das 2:2 im Nachholspiel beim FC Bayern München II warteten die Schwarz-Weißen seit mittlerweile sechs Partien auf einen Dreier. mjw/Archivbild: lenhardt

