Knöbel erzielt goldenes Tor

Ein frühes Tor reichte dem FV Brühl, um gegen den favorisierten FC Victoria Bammental die Oberhand zu behalten. „Wir hatten Glück mit 1:0 in Führung zu gehen, danach entwickelte sich eine Abwehrschlacht“, zeigte sich Brühls Trainer Volker Zimmermann zwar mit dem Ergebnis, aber nicht mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden.

Nach dem Ausfall von Deniz Tanyeri beorderte Volker Zimmermann den A-Jugendlichen Dominik Szeman ins Brühler Tor und der stellte von Beginn an unter Beweis, dass das Vertrauen in Ihn gerechtfertigt war. Bereits in der ersten Minute klärte er einen Schuss per Faustabwehr und war auch zwei Minuten später hellwach, verhinderte gegen Carsten Klein einen möglichen Rückstand (3.). Der entscheidende Treffer viel bereits in der 10. Minute, Alexander Knöbl zirkelte den Ball von der Strafraumgrenze zum 1:0 für den FVB in den Torwinkel.

Gästen machen Druck

Zwei Minuten später versuchten es Robin Hess auch aus der Distanz, verfehlte das Gehäuse der Gäste nur knapp. Nach einer halben Stunde stand Brühls junger Keeper wieder im Mittelpunkt, als es in seinem Strafraum lichterloh brannte, parierte er zunächst mit einem Reflex gegen Benedict Bucher und auch Klein brachte den Ball nicht an ihm vorbei im Tor unter (30.). Die Gäste bestimmte jetzt deutlich das Spielgeschehen, klare Chancen sprangen allerdings im weiteren Verlauf der ersten Spielhälfte nicht heraus.

„Wir haben zu hektisch agiert, hatten viel zu wenig Ballkontrolle“, monierte Zimmermann speziell das Verhalten seiner Elf nach Wiederanpfiff. Bammental machte mächtig Druck, aber ohne Erfolg. Mitten in die Drangphase der Gäste hatte Knöbl die Chance auf 2:0 zu erhöhen, er nahm eine Flanke von Tim Hoffmann volley, setzte den Ball aber über das Tor.

Szeman pariert ausgezeichnet

Der FCB agierte zwar weiter dominant, aber vor dem Brühler Tor zu ungenau. In der 76. Minute musste Brühls Schlussmann noch einmal eingreifen, Szeman parierte einen Schuss von Kramer. Brühl wehrte sich auch die verbleibende Zeit erfolgreich gegen den Ausgleich. vm

