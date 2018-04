Anzeige

Sieg gegen FCH zuletzt 2009

Allerdings hat der SV Sandhausen seit 2009 nicht mehr gegen Heidenheim gewonnen. Das erste Duell war damals in der 3. Liga, als die Schwarz-Weißen nach einem 3:0-Heimsieg die Punkte am Hardtwald behielten. In fünf weiteren Drittliga-Begegnungen folgten eine Punkteteilung sowie vier Siege der Heidenheimer. In der zweiten Runde der DFB-Pokalsaison 15/16 zog der SVS zuhause beim 3:4 nach Elfmeterschießen den Kürzeren. Im Hinspiel am 15. Spieltag der laufenden Runde unterlag der SVS den Heidenheimern trotz Pausenführung durch Tim Knipping am Ende mit 1:2. Die restlichen Duelle in der 2. Liga endeten mit einem weiteren Sieg für den FCH sowie fünf Punkteteilungen.

Kocak freut sich auf ein Wiedersehen mit FCH-Trainer Frank Schmidt, mit dem er einst beim SV Waldhof Mannheim spielte. „Frank leistet hervorragende Arbeit und ist außerdem ein angenehmer Zeitgenosse“, sagte Kocak. Der Coach muss in Heidenheim vermutlich auf Philipp Förster verzichten, der an einer Grippe erkrankt ist. dpa/zg

