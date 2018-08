Kocak will den HSV schlagen

Auf Nejmeddin Daghfous muss der SV Sandhausen lange verzichten. Der Mittelfeldspieler zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. © dpa

Zwei Tage hat Kenan Kocak noch Zeit, um die richtige Aufstellung für die Schlagerpartie am zweiten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr, BWT-Stadion am Hardtwald) gegen den Hamburger SV zu finden. Dabei spielt eines für ihn eine große Rolle: „Ich brauche Spieler, die den HSV unbedingt schlagen wollen.“ Dass da der „Bundesliga-Dino“ mit einer herausragenden Mannschaft und

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2842 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018