Kögel: Wir waren im Angriff zu ideenlos

Es war ein starker handballerischer Auftritt, den die TSG Eintracht Plankstadt beim 36:25 (16:10)-Erfolg nach einer Topleistung über fast die gesamte Spiellänge gegen den HSV Hockenheim hinlegte.

Plankstadt kaufte den Hockenheimern, die nach großen Personalsorgen diesmal wieder auf eine breiter besetzte Auswechselbank zurückgreifen konnten, von Anfang an den Schneid ab. So war insbesondere der HSV-Rückraum bei der Rückkehr von Rouven Müller, Florian Rech und Max Rausch besser ausgestattet. Abteilungsleiter Stefan Kögel sagte: „Max ist natürlich noch nicht komplett fit, für rund 20 Minuten reicht die Kraft aber schon. Wir sind froh, dass er wieder dabei ist.“ Ansonsten war Kögel vom „Auswärtsgesicht seiner Mannschaft konsterniert: „Von Anfang an haben wir nicht das umgesetzt, was uns gegen Neuenbürg noch so stark gemacht hat. Wir hatten keine konzentrierte und stabile Abwehr, kaum Zugriff auf den Gegner und waren im Angriff zu ideenlos.“

Bereits nach dem 3:1 (6.) durch Rechtsaußen Timo Munz war klar erkennbar, in welche Richtung die Partie sich entwickeln würde: Plankstadt verteidigte extrem engagiert und flexibel in einer 3:2:1-Formation, mit der die Rennstädter zu keinem Zeitpunkt zurechtkamen – Folge waren zahlreiche Ballgewinne der Hausherren.

Die Gäste antworteten mit der Herausnahme ihres Torhüters und dem Einsatz des siebten Feldspielers, doch dieses taktische Mittel brachte ihnen wenig Ertrag. Einzig nach der Pause folgte dann eine kleine Schwächephase der Gastgeber, die sich nach dem 19:12 ( 35.) den einen oder anderen technischen Fehler leisteten und den HSV zu Kontern einluden.

Als Tim Anschütz auf 16:20 (38.) für Hockenheim verkürzte, sah es einen Moment lang so aus, als könnte die Partie kippen. „Dieser Aufwind war leider nicht von langer Dauer“, monierte Kögel. Anschließend fand die TSG Eintracht wieder zu ihrem Spiel. Plankstadt ließ den Gästen keine Chance mehr, noch einmal Spannung aufkommen zu lassen. Im Positionsangriff funktionierte bei Plankstadt besonders das Spiel über den gut aufgelegten Kreisläufer Maximilian Denne (acht Treffer im ersten Durchgang) und ein starker Keeper André Treiber ermöglichte etliche Tempogegenstöße. nt/bkl/sz

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.10.2018