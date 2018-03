Anzeige

„Die Teilnahme am Wettkampf hat ihren Zweck erfüllt“ grinst Trainer Hans-Jürgen Becker zufrieden bei der Heimfahrt von Heilbronn. Vier seiner Mastersschwimmer vom SV Hockenheim sind beim 24. Internationalen Mastersschwimmfest der TSG Heilbronn gestartet. „Die kurze Erholungsphase hat uns leider bei der Mixed-Staffel den ersten Platz gekostet. Aber wenn man dies mal berücksichtigt, dann sind die erschwommenen Zeiten wirklich positiv zu bewerten.“

Die 14 Einzelstarts der Rennstädter haben insgesamt zwei erste, vier zweite und zwei dritte Plätze eingebracht. Und die 4x50-Meter-Freistil-Mixed-Staffel (Verena Willaredt, Harald Rohr, Carolin Köller, Jan Hänisch) hat sich nur knapp geschlagen geben müssen. Carolin Köller wurde in ihrer Altersklasse (25) Zweite in der Zweikampfwertung der Frauen und Jan Hänisch (AK35) holte sich den Titel in der Zweikampfwertung der Männer. mg