Köln gastiert freitags am Hardtwald

Nachdem das Achtelfinale im DFB-Pokal ausgelost wurde, hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) nunmehr auch den letzten Spieltag in diesem Jahr für die 2. Bundesliga terminiert. Dieser wird am Wochenende vor Weihnachten ausgetragen. Zweitliganeuling SV Sandhausen spielt hierbei am Freitag, 14. Dezember, um 18 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Köln. Zuvor steht für die Elf von Gerd Dais noch vier

...

Sie sehen 36% der insgesamt 1112 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.11.2012