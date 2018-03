Können die Ketscherinnen den Favoriten ärgern?

Anzeige

Ein weiteres schweres Auswärtsspiel steht vor dem TTC Ketsch in der Tischtennis-Oberliga. Bei der SpVgg Gröningen- Satteldorf dürfte es morgen um 14.30 Uhr eine weitere Niederlage geben. Chancen auf eine Überraschung bestehen ohnehin nur, wenn Alexander Krieger und Christoph Schröder wieder dabei wären. Mit Gabriel Stephan und Heiko Bärwald hat das Team aus der Nähe von Crailsheim ein bärenstarkes oberes Paarkreuz. In der Mitte haben sie den starken Manuel Mangold sowie auch junge Spieler, die sich gut entwickelt haben. „Die Leistungen der letzten Spiele zeigen, dass wir momentan alle gut drauf sind“, sagte Timo Berger. „Wir werden versuchen, diese Leistung auch gegen Gröningen-Satteldorf abzurufen, das vom Papier her deutlich besser ist als wir.“

Einen Doppelspieltag haben die Ketscher Frauen in der Badenliga vor sich. Sie freuen sich vor allem auf die Topbegegnung mit dem Tabellenführer TTC Weinheim II heute Abend um 18 Uhr (Turnhalle am Rathaus). Elf Spiele, elf Siege – die Dominanz der Weinheimerinnen ist beeindruckend und zeigte sich auch im Hinspiel, das mit 8:2 an den Aufstiegsfavoriten ging.

In Bestbesetzung mit Julia Weimer – kommt immer wieder auch mit Erfolg im Zweitligateam zum Einsatz – dem Abwehrtalent Felicia Behringer, Constanze Klump und Anke Haas ist das Team praktisch nicht zu schlagen. „Wir können frei aufspielen und hoffen auf schöne Ballwechsel“, gibt sich Jessica Reinbold ganz locker. Ketsch hat sich damit abgefunden, den Titel nicht mehr holen zu können und möchte Platz zwei, der zur Aufstiegsrelegation in die Oberliga berechtigt, absichern. Trotzdem dürfte es eine hochklassige Partie geben, gerade durch die Konstellation Angriff gegen Abwehr in den Spielen mit Behringer. Und Melanie Berger wird sicher auch alles tun, um ihre überragende Einzelbilanz von 29:2 zu bestätigen.