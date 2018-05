Anzeige

Der 3:0-Sieg des Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen in derBegegnung beim ASV Durlach war von enormer Bedeutung, denn die Konkurrenz im Streben nach dem Klassenerhalt schläft nicht und punktet fleißig. Schwetzingen nimmt vier Spieltage vor Saisonende, zwar aktuell den achten Tabellenplatz ein und ist sieben Punkte vom Abstiegsrelegationsplatz entfernt, doch bei näherem Betrachten des Tableaus fällt auf, dass die bereits eingefahrenen 34 Punkte immer noch kein Ruhekissen bedeuten.

Am Samstag um 17 Uhr gastiert mit dem FC Olympia Kirrlach eine Mannschaft im Stadion an der Ketscher Landstraße, die einen Zähler weniger aufweist als die Gastgeber. Mit einem Sieg könnten die Schwetzinger sich aller Sorgen entledigen und das Restprogramm mit den Partien gegen den VfR Mannheim zu Hause und den zwei Auswärtsauftritten beim TuS Bilfingen und bei Espanol Karlsruhe mit entspannter Gemütslage angehen.

„Der Sieg in Durlach war wichtig, denn bei einem Ausrutscher hätte es düster ausgesehen. Jetzt müssen wir am Samstag gegen Kirrlach nachlegen, damit endlich die Rechenspiele aufhören und wir mit dem Abstieg nichts mehr am Hut haben“, meint SV-98-Coach Michael Köpper und schiebt nach: „Das wird kein Selbstläufer werden, denn Kirrlach wird sich mit Mann und Maus hinten reinstellen und sein Glück übers Kontern suchen. So hat es Kirrlach auch beim 2:0-Sieg gegen die favorisierte Mannschaft des VfB Gartenstadt am vergangenen Wochenende praktiziert.“