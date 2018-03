Köpper: Jammern gilt jetzt nicht

Anzeige

Gegen FC Germania Friedrichstal, einem Aufstiegsaspiranten der Fußball-Verbandsliga, kann man verlieren, obwohl der SV 98 Schwetzingen am Ende auch einen Punkt verdient gehabt hätte. Nun steht für die Schwetzinger in der Auswärtspartie bei der SpVgg Neckarelz ein Sechs-Punktespiel auf dem Plan.

Beide Mannschaften trennen nur ein Zähler voneinander und vom Abstiegsrelegationsplatz ist der SV 98 zwei und der Gastgeber einen Punkt entfernt, so dass beide Teams zum Siegen verdammt sind und morgen um 15 Uhr in Neckarelz Abstiegskampf pur angesagt ist. Das Vorspiel gewannen die Spargelstädter mit 4:1 und deshalb liegt es nahe, dass der Gastgeber beim neuerlichen Aufeinandertreffen den Spieß umdrehen möchte. Zwei ehemalige Spieler des SV 98, nämlich Michael Bitz und Trainer Marc Ritschel, werden besonders motiviert das Geschehen angehen. „Das wird ein verdammt schweres Spiel, in dem wir alle Kräfte bündeln müssen, um zu bestehen“, vermutet Coach Michael Köpper.

A-Junioren müssen aushelfen

Der SV 98 besitzt nach dem Aderlass an Spielern in der Winterpause nur noch ein Anzug und geht personell auf dem Zahnfleisch. Jetzt fallen neben Fabian Wild (krank) aller Voraussicht nach noch Alexander Knöbl, Dod Shtufi sowie Ersatztorwart Jannik Sander aus, so dass Anleihen aus der A-Jugend vonnöten sein werden, um eine einigermaßen schlagkräftige Truppe aufs Feld zu schicken.