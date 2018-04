Köpper nach blamabler Leistung bedient

Anzeige

Beginnt beim Fußball-Verbandsligisten SV 98 Schwetzingen nach der 2:3-Niederlage beim Tabellenletzten VfR Gommersdorf nochmals das große Zittern? Nach der zweiten Pleite in Folge kann es für die Schwetzinger in Sachen Klassenerhalt nochmals eng werden, denn die Konkurrenz punktet fleißig.

In den ersten halben Stunde war der SV 98 klar die bessere Mannschaft und nichts deutete darauf hin, dass man sich am Ende beim bisher noch sieglosen VfR bis auf die Knochen blamieren sollte. Fabian Feigenbutz hat nach einem schönen Zusammenspiel mit Jonas Can die Führung für den SV 98 auf den Füßen, doch der gute VfR-Keeper Nico Bayha machte durch beherztes Eingreifen die gute Chance zunichte (16.). Aus dem Nichts heraus dann die Führung der Platzherren durch Max Schmidt (35.). Ein sehenswerter Angriff, ausgehend von Nils Makan über Jonathan Babari, der auf den mitgelaufenen Fabian Wild, verwandelte Letzterer noch vor der Pause zum Ausgleich (42.).

„Ich machte der Mannschaft in der Halbzeitpause klar, dass wir einen Zahn zulegen müssen, wenn wir hier etwas holen wollen“, erläuterte der SV-98-Coach Matthias Köpper, der dann drei Minuten nach dem Seitenwechsel mit ansehen musste, wie Alexander Beck zur 2:1-Führung einnetzte. In der Begegnung, die auf keinem hohen Niveau stand, war auch in der Folgezeit kein Bestreben beim SV 98 zu spüren, mehr Farbe ins Spiel zu bringen.