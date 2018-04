Anzeige

„Wir haben die Thematik in der Woche besprochen und ich glaube die beiden sind Fußballer genug, für ihren jetzigen Verein alles zu geben, da bin ich mir sicher.“

Köpper hat mehr Bammel vor den hoch gewachsenen VfB-Spielern, wie Darnell Hill, der beim 6:0 im Vorspiel drei Tore beisteuerte. Dazu kommen Damian Prichett, Markus Urban sowie Abwehrhüne Patrick Geisinger, der bei Standards immer nach vorne geht und seine Kopfballstärke einsetzt. „Bei Standards müssen wir aufpassen, denn da hat Gartenstadt die Lufthoheit. Deshalb müssen wie unseren Gegner so gut es geht von der Strafraumgrenze fernhalten.“

Spiel gut einteilen

Der SV 98 hat im letzten Spiel in Eppingen eine gute Leistung geboten und war im zweiten Spielabschnitt klar die bessere Mannschaft. „Mir ist klar, dass wir nicht immer wie in Eppingen volle Pulle spielen können. Deshalb ist es wichtig, sich das Spiel gut einzuteilen und die sich bietenden Chancen besser wie gegen Eppingen zu nutzen. Dann sollte uns auch eine Wiedergutmachung für die Schmach des Vorspiels gelingen.“ Köpper will etwas Zählbares aus der anstehenden Begegnung holen, denn auch die Schwetzinger benötigen noch sechs Punkte, um ganz sicher zu sein. Schwetzingen hat 30, Gartenstadt 26 Zähler auf der Habenseite.

