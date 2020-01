Kolander: Unsere Situation bleibt noch etwas angespannt

Während der Spielbetrieb in der 3. Liga der Frauen deutschlandweit ruht, geht der Spielbetrieb für die Handballerinnen auf den Ebenen darunter fast unvermindert weiter.

So tritt in der Oberliga die HG Oftersheim/Schwetzingen eine Reise ins Herz des Schwarzwaldes an. Dort erwartet sie mit der SG Schenkenzell/Schiltach ebenfalls einen Aufsteiger. Dieser schlägt sich von allen vier Neulingen bislang am besten, residiert zwar nur zwei Ränge vor seinem kommenden Gast, ist aber um acht Punkte voraus.

Möglicherweise ist für die HG in der Fremde etwas drin, sollte sich die angespannte Personallage etwas verbessert haben. „Aber unsere Situation bleibt im Moment noch etwas angespannt,“ gibt Trainer Matthias Kolander zu bedenken. „Doch diejenigen, die auflaufen werden, werden wie immer alles geben. Also lassen wir uns überraschen, was wir in der Halle in Schiltach bewegen können.“ Ganz anders wird die Lage im oberen Kinzigtal gesehen. Dort wird von einer zu „erwartenden Pflichtaufgabe“ gesprochen.

Eine Pflichtaufgabe mit dazugehörigem Pflichtsieg bei 40 geworfenen Toren hat HG-Lokalrivale HSG St. Leon/Reilingen in Ludwigsburg absolviert. „Mit Leinfelden/Echterdingen, dem Sieger über Schenkenzell/Schiltach, kommt ein Gegner, der eine ganz andere Qualität an den Tag legen wird“, meinte Trainer Sascha Kuhn gleich nach dem letzten Sieg im Ausblick.

„Jetzt heißt es, das hier erworbene Selbstvertrauen mitzunehmen und sich intensiv vorzubereiten“, schließlich sei das ja ein „Verfolgerduell“, in dem es darum geht, den Anschluss an das Spitzentrio zu wahren.

Im Vorfeld dieser Oberliga-Begegnung könnte schon die zweite HSG-Mannschaft für gute Stimmung im St.-Leon-Roter Harres sorgen. Sie erwartet mit dem Tabellenvorletzten TG Pforzheim II ebenfalls ein Reserveteam, das ungleich schlechter dasteht. Auch hier bietet sich dem Heimverein im Erfolgsfall die Möglichkeit, an den drei Führenden der Verbandsliga dranzubleiben.

Für Lußheim ein großer Brocken

Nicht gut sieht es im Moment für die HSG Lußheim in der 1. Bezirksliga aus, die nach dem verlorenen Duell beim Vorletzten TSV Wieblingen die Rote Laterne für sich in Anspruch nehmen muss. Düster erscheint auch der Ausblick auf die nächste Begegnung, denn jetzt kommt mit dem Zweiten TSG Wiesloch ein großer Brocken als Gast. Die Rettung aus eigener Kraft bleibt aber durchaus möglich, denn gegen zwei weitere noch in Frage kommenden Mitabstiegskandidaten, den SV Waldhof und die HG Oftersheim/Schwetzingen II, wird im verbleibenden Rundenverlauf noch gespielt. mj

