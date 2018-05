Anzeige

Die Badenliga-Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen gewährten in der ersten Halbzeit der HG Saase noch ein Mithalten auf Augenhöhe (14:12), was vielleicht auch der vorangegangenen emotionalen Verabschiedung von Trainerlegende Klaus Braun in den Ruhestand geschuldet war. Nach dem Pausenpfiff zogen sie ihrem Gegner Stück um Stück unaufhaltsam davon und gewannen das letzte Saisonspiel mit 29:23.

Überragend präsentierte sich dabei Karolin Kolb, die sich einfach mal völlig unaufgeregt, dafür losgelöst, 15-fach in die Torschützenliste eintrug. Aber nicht nur die Mittelfrau war dafür verantwortlich, dass der Spielverlauf nach dem Seitenwechsel in die gewünschten Bahnen einschwenkte.

Während der Gastgeber Tor um Tor vorlegte, dezimierte sich Saase durch eine Verletzung und ein paar vielleicht unnötige Fouls (zwei Disqualifikationen). Dies ließ bei einigen die Emotionen hochkochen, den Schiedsrichtern wurde von Seiten der HG Saase „eine insgesamt fragwürdige Leistung“ attestiert, während die Oftersheim/Schwetzinger Seite Ruhe bewahrte und die Partie souverän zu Ende brachte.