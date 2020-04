Kolb von der HG zu den Jungbären

Karolin Kolb nimmt die Herausforderung an und wechselt von den Oberliga-Handballerinnen der HG Oftersheim/Schwetzingen zur zweiten Mannschaft der Kurpfalz-Bären in die 3. Liga. „Ich möchte mich auf diesem Niveau behaupten und mich schnell in das neue Team integrieren“, sagt die 25-jährige Plankstadterin in einer Pressemitteilung.

Kolb gilt als wurfstarke und emotionale Spielerin, die bei der TSG Eintracht das Handballspielen erlernte. Danach führte ihr Weg zur HSG Mannheim, ehe sie bei der HG landete. Ihre Erfolge: Sie hat fünf Aufstiege in den vergangenen sechs Jahren in ihrer Vita stehen. Adrian Fuladdjusch wird in der kommenden Saison bei den Jungbären vom Trainerduo Gerd und Kai Zimmermann abgelöst (wir berichteten). mjw/Bild: HG

