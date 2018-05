Anzeige

Auch zu Beginn des zweiten Spielabschnitts agierte der SV 98 zu sorglos, was Celebi – vor dem der Schwetzinger Trainer Michael Köpper vor der Partie eindringend gewarnt hatte – zur 2:0-Führung nutzte (50.). „Die beiden Tore fielen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt und spielten Bilfingen in die Karten“, erklärte Ruder. Die Schwetzinger schienen nach dem Doppelschlag sichtlich von der Rolle, fabrizierten zu viele Fehler, so dass kein konstruktiver Spielaufbau zustande kam. Erst nach dem Anschlusstor von Rixecker (72.) ging noch einmal ein Ruck durch die Mannschaft. Doch die Gäste verfielen schnell wieder in ihr altes Verhaltensmuster, zeigten sich im Deckungsverband nicht richtig sortiert, verloren die Abstimmung und machten es dem Gegner leicht, weiter erfolgreich zu sein.

Celebi nicht in den Griff zu kriegen

„Nach einem langen Ball gewährte Malek Örum dem Torschützen Celebi nur Begleitschutz und auch unser Torhüter Steven Ullrich blieb auf der Linie kleben, dadurch hatten die Bilfinger keine Mühe, den Ball zum 3:1 einzunetzen“, bemängelte der sportliche Leiter des SV 98, Willi Schöneck, den Treffer in Minute 78. Eine Minute später dasselbe Strickmuster: Wieder ein langer Ball, für den sich keiner in der Schwetzinger Abwehr verantwortlich fühlte und erneut nahm Celebi das Gastgeschenk an und versenkte per Kopf die Kugel zum 4:1-Endstand in die Maschen.

Schöneck, dem nach dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft der Ärger anzumerken war, wurde mit seiner Kritik deutlicher. „Das war ein Versagen der gesamten Mannschaft. Jeder Spieler sollte sich hinterfragen, ob er im Abstiegskampf alles gegeben hat. Nils Makan rennt seit Wochen seiner Form hinterher, Malek Örum ist derzeit nur ein Schatten seiner selbst. Die Kritik könnte man beliebig fortsetzten. Ich erwarte in den letzten zwei Spielen, dass die gestandenen Spieler wie Matteo Dorn, Fabian Feigenbutz, Michael Kettenmann, Nils Makan und Sören Ruder Verantwortung auf dem Platz übernehmen und die Mannschaft zu besseren Leistungen anspornt“, verdeutlicht Schöneck, der hofft, dass am Donnerstag Neckarelz in Bruchsal verliert, dann wäre der Drops für den SV 98 gelutscht.

