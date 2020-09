Komplettes Material geht in Flammen auf

Pech hatte das Ketscher KMP-Honda-Racing-Team beim ersten ADAX MX Masters in Grevenbroich. Auf dem Weg zur Motocross-Strecke verbrannte der Team-Auflieger komplett mit sämtlichem Material. Aufgeben war aber keine Option, und so konnten doch einige Fahrer mit auf die Schnelle beschafften oder geliehenen Motorrädern an den Start gehen. Dabei erreichte Jeremy Delince (MX Masters) einen den Umständen entsprechend fantastischen siebten Platz bei den MX Masters.

„Ich habe schon viel erlebt im Motocross-Rennsport, Höhen und Tiefen, aber dass in Minuten das, für was man das ganze Jahr gearbeitet hat, in Flammen aufgeht, ist schon sehr schmerzhaft“, meinte Teamchef Alexander Karg. „Wir haben uns dann mit aller Kraft in die Arbeit geworfen, um möglichst vielen Fahrern einen Start zu ermöglichen“, blickte er zurück. zg

