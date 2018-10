Komplimente nützen dem SV 98 nichts

Auch im vierten Spiel in Folge blieb Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen durch die 0:1-Heimniederlage gegen den VfR Mannheim ohne Punkte. SV-98-Coach Gernot Jüllich musste dabei auf die beiden Can Brüder Thomas und Jonas verletzungsbedingt verzichten und auch Tyrese Dia stand nicht zur Verfügung. Der nach seiner Rotsperre wieder mitwirkende Kapitän Michel Kettenmann rückte auf seine angestammte Position im Angriff und sorgte da für Impulse.

Die Platzherren begannen verheißungsvoll und der VfR hatte in der ersten Halbzeit seine liebe Mühe mit den schnell vorgetragenen Gegenstößen der Schwetzinger. Edmand Osmanaj im Sturmzentrum, hätte zum Matchwinner für den SV 98 werdenkönnen, denn er hatte in den ersten 15 Minuten zwei hochkarätige Chancen, die er nicht verwertete. Die erste recht früh, als VfR-Abwehrspieler Jonas Rehm das Leder von der Linie kratzte (6.) und wenig später, als er in aussichtsreicher Position nur das Außennetz traf (11.). Erneut musste Rehm in höchster Not retten, um einen Schuss von Sergen Sertdemir zu entschärfen (15.).

Patrick Hocker, der seit Wochen seiner Form hinterherläuft, vergeigte zu allem Übel eine weitere Tormöglichkeit der Schwetzinger (20.). Trainer Jüllich stieg angesichts der fahrlässigen Chancenverwertung immer mehr die Zornesröte ins Gesicht und ahnte kurz vor dem Seitenwechsel nichts Gutes. Während sich der SV 98 im Auslassen von Chancen geradezu überbot, nutzten die Gäste ihre erste gute Tormöglichkeit durch Norbert Kirschner (41.). „Da kommen die einmal vor unser Tor und schon geraten wir in Rückstand“, ärgerte sich der Schwetzinger Trainer, der in dieser Situation auch die Zuteilung in seiner sonst stabilen Abwehr, in der Matteo Dorn und Patrick Berecko herausragten, vermisste. Mit der schmeichelhaften Führung für den VfR ging es in die Pause.

Offensivkräfte eingewechselt

Die Gäste kamen nach dem Seitenwechsel mit der Führung im Rücken nun besser ins Spiel. Bartosz Franke verpasste es, den Vorsprung auszubauen (60.) Dorn hatte nach einer Eckballhereingabe den Ausgleich auf der Stirn (65.). Jüllich wechselte mit Burak Cavdaro und Jonathan Babari zwei neue Offensivkräfte ein. Babari brachte sich gleich ins Gespräch, als er aus 15 Metern abzog, dabei aber im VfR-Keeper Marcel Lentz seinen Meister fand (82.). Als der Gasgeber in den Schlussminuten alles nach vorne warf, kamen die Rasenspieler ein ums andere Mal, gefährlich vor das Schwetzinger Tor. Die größte Möglichkeit zur Resultatserhöhung hatte Marcel Gessel in der Nachspielzeit (90.-+3).

„Ich habe es satt, nach den letzten Spielen vom Gegner Komplimente zu bekommen, wie gut unsere Mannschaft gespielt hat. Dafür können wir uns in unserer derzeitigen Tabellenkonstellation nichts kaufen, denn es müssen Punkte her“, war Jüllich nach dem Schlusspfiff bedient und machte seinen Spielern klar, dass er mit der Leistung, nicht aber mit der Ertrag zufrieden war. Aufmunterung kam von VfR-Mittelfeldspieler Daniel Herm, der in Ketsch wohnt: „Das war ein Arbeitssieg für uns. Schwetzingen hat ein wirklich gutes Spiel abgeliefert und uns dabei alles abverlangt. In dieser Verfassung kommt der SV 98 schnell aus Abstiegsregionen heraus.“ In die selbe Kerbe schlug auch der langjährige Spieler der Schwetzinger, Fabian Feigenbutz, jetzt in Diensten des VfB Gartenstadt und am Samstag Tribünengast. „Die Mannschaft hat sich nichts groß vorzuwerfen, die Gesamtleistung hat gestimmt, allerdings darf man mit der Chancenverwertung nicht so schlampig umgehen, so etwas wird bestraft.“

