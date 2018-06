Konstante Teamleistung war die Grundlage

Anzeige

Acht überlegene Siege in Zwickau (24:33), in Beyeröhde (20:24), in Trier (16:29) und in Kirchhof (27:30) standen Heimerfolge gegen Gröbenzell (31:27), Nürtingen (26:17), Hannover (29:23) und Waiblingen/Korb (37:26) gegenüber. In Mainz (29:29) und gegen Herrenberg (24:24) ertrotzen die Bären jeweils ein Unentschieden. Die Folge: Zum Jahreswechsel rangierte die TSG Ketsch auf einem sensationell anmutenden zweiten Rang.

Widrige Trainingsbedingungen zum Jahreswechsel (keine Halle) trugen dazu bei, dass die Mannschaft in Bremen nicht auf die Beine kam und die höchste Saisonniederlage mit 33:23 einstecken musste. Auch zuhause gab es gegen Halle/Neustadt (22:22) sowie Schlusslicht Zwickau lange Gesichter (17:18). Doch schon bei der knappen 28:26 Niederlage beim späteren Meister Buchholz/Rosengarten Anfang Februar zeigten sich die Bären vom Winterschlaf erholt.

Die Heimspiele gegen Beyeröhde (27:20), Mainz (31:27) und Trier ((27:19) waren ein Leckerbissen für die Fans, die auch auswärts in Gröbenzell (24:27) und Nürtingen (24:28) jubeln durften. Doch ausgerechnet beim späteren Absteiger Hannover (33:32) enttäuschten die Bären vor allem in der Abwehr, und weitere knappe Niederlagen daheim gegen Kirchhof (25:27) und in Waiblingen (31:29) folgten.

Ein schwacher Trost: In allen Spielen hatte die Mannschaft hervorragend bis in die Schlusssekunden gekämpft., dabei aber nicht das Glück auf ihrer Seite gehabt.

Der höchste Sieg gelang Ende April zu Hause gegen Berlin (28:14), was allerdings kein Garant für das verlegte Rückspiel wenige Tage später war (27:24). Beim Angstgegner Herrenberg verloren die Bären-Ladys etwas unglücklich mit 24:23, dominierte dann Werder Bremen mit 26:20, ehe der abschließende Punktgewinn in Halle (29:29) für einen erfolgreichen Abschluss stand.

Mit 759:685 Toren beendeten die Bären die Runde, was einem Ergebnisschnitt von 27,5 zu 24,5 Toren entspricht. Dazu Tom Löbich: „Fast alle unsere Gegner setzten aufgrund unseres Tempospiels auf einen eher vorsichtigen Spielaufbau. Daher war es wichtig, dass wir in der Abwehr hochkonzentriert blieben.“ Für die defensive Qualität sorgte wie schon in der Vorsaison vor allem auch Sabine Stockhorst, die viele gegnerische Spielerinnen schier verzweifeln ließ.

Keine Verletzungen zu beklagen

Fast ungeschoren überstanden die Spielerinnen die lange und harte Saison, was in der Liga Seltenheitswert besitzt. Die Team-Physiotherapeutin Kristin Werth kümmerte sich bestens um die kleineren Wehwehchen der Bären-Ladys.

Es kann aber auch als Verdienst von Trainerin Kate Schneider angesehen werden, die mit ihrer Trainings- und Spielsteuerung dafür sorgte, dass die Belastung der einzelnen Spielerinnen sinnvoll und kräfteschonend auf das ganze Team verteilt wurden. ihb

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 12.06.2018