Konzentration hochhalten

Nur ungern denken die Ketscher Kurpfalz-Bären an das letzte Gastspiel in Lintfort zurück: Mit 31:37 mussten sie im Januar 2017 eine herbe Niederlage einstecken. Und auch diesmal erwartet sie kein Zuckerschlecken. Denn am vergangenen Wochenende bewiesen die Schützlinge der langjährigen Trainerin Bettina Grenz-Klein, dass sie nicht gewillt sind, in der Abstiegszone der 2. Handball-Bundesliga Frauen zu verharren. Sie schickten den Bundesliga-Absteiger aus Rödertal mit 27:21 nach Hause und wollen sich jetzt gegen die Bären mit zwei weiteren Punkten einen Platz im Mittelfeld der Tabelle sichern.

Bei den Bären-Ladys herrschte viel Freude nach dem klaren Sieg über Bremen, der die Tabellenführung bedeutete. Doch die Schwächephase in der ersten Hälfte, als acht Gegentore in Folge hingenommen werden mussten, machte deutlich, dass die Bären durchaus verwundbar sind. Trainerin Katrin Schneider: „In Lintfort dürfen wir auf keinen Fall unseren Spielrhythmus verlieren, denn der Gegner ist äußerst kampfstark und wird uns alles abverlangen. Nur wenn wir über 60 Minuten die Konzentration in Abwehr und Angriff hochhalten, werden wir erfolgreich sein können.“

Starke Holländerin

Bei Lintfort steht Loes Vandewal im Blickpunkt: Zum Saisonauftakt in Ketsch gelangen der gewitzten und wurfstarken Holländerin zwölf Tore. Sie wird auch dieses Mal nicht vollständig auszubremsen sein, da sie über ein sehr variables Wurfrepertoire verfügt und auf quasi allen Positionen ihre Gefährlichkeit entfalten kann. Aber Lintfort stellt insgesamt ein sehr kompaktes Team, das sich auch auf die Rückendeckung seiner lautstarken Anhänger verlassen kann. Andererseits haben die Ketscherinnen am Wochenende gegen Bremen bewiesen, dass die Breite im Kader ihr großer Pluspunkt ist. So wurde mit Lara Eckhardt eine Bärin zur Spielerin des Tages gewählt, obwohl sie erst in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kam.

Der Sportliche Leiter Dr. Robert Becker hofft, dass der angestrebte Bundesliga-Aufstieg nicht zu viel Druck erzeugt: „Wir stehen noch vor 15 schweren Spielen und alle kommenden Gegner werden versuchen, uns ein Bein zu stellen. Dennoch dürfen wir nicht verkrampfen, sondern sollten mit großer Gelassenheit an die Herausforderungen der nächsten Monate herangehen. Denn unser Spiel lebt davon, dass wir auch in kritischen Phasen mit mutigen und tempogeladenen – aber auch risikoreichen – Angriffen agieren und uns nicht in Einzelaktionen verzetteln. Wie gut uns das gelingt, wird der Rückrundenauftakt in Lintfort beweisen.“ ihb

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 26.01.2019