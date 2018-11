Korkenzieherals Staffelholz

Beim 41. internationalen Mastersschwimmen des SSC Landau 80 mussten sich die Teilnehmer des SV Hockenheim mit ihren 20 Platzierungen, davon sechs erste Plätze, acht zweite und sechs dritte Plätze, nicht verstecken.

Die Medaillen holten: Ramona Brenner (1 x Platz eins, 4 x Platz zwei) in der Altersklasse 25), Lisa Villinger (je 1 x Platz eins, zwei und drei), Timo Bierlein (1 x Platz drei, 1 x Platz drei) in der AK 30, Jan Hänisch (je 1 x Platz eins, zwei und drei) in der AK 35, Kay Uhlig (2 x Platz eins) in der AK 45, Klaus-Dieter Mohl (1 x Platz eins, 1 x Platz zwei) in der AK 50.

Das Besondere des Wettkampfs war die Schoppenstaffel. Eine Mannschaft bestand aus zwei Männern und zwei Frauen, geschwommen wurden 4 x 50 Meter, ein Korkenzieher diente als Staffelholz und ein halber Liter Apfelsaftschorle musste spätestens mit dem letzten Schwimmer geleert sein. „Das ist schon sehr speziell, nicht unser übliches Trainingsprogramm“, witzelte Jan Hänisch. Und trotzdem holten sich die Hockenheimer hier einen dritten Platz. mg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018