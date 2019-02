Drei Rückrundenspieltage hat der SV Sandhausen nun in der 2. Fußball-Bundesliga absolviert und – vor allem dank des 3:0-Heimsiegs gegen Bochum – dabei vier Punkte geholt. Zum gleichen Zeitpunkt in der Hinserie stand das Konto noch bei null. „Wir müssen es von Spiel zu Spiel besser machen als in der Vorrunde “, hat Trainer Uwe Koschniat als Devise ausgegeben. Zweimal hat dies schon

...