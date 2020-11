Koschinat nimmt seine SVS-Spieler in die Pflicht

Eines ist sicher: Der SV Sandhausen muss beim Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf stabiler auftreten als die Internetverbindung am Hardtwald. Während des Pressegesprächs verloren die Journalisten am Donnerstag zeitweise den Kontakt zu Fußballtrainer Uwe Koschinat, der gerade über die Vorbereitung seiner Mannschaft auf das am Samstag anstehende Zweitliga-Duell sprach, das um 13 Uhr angepfiffen

...