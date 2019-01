Koschinat will keine Experimente

So hatten sich die Zweitliga-Fußballer des SV Sandhausen ihren Test beim 1. FC Saarbrücken nicht vorgestellt: Mit 0:0 trennten sich die beiden Teams. Dabei war Geschäftsführer Otmar Schork besonders über die Platzverhältnisse verärgert: „Es war mit Sicherheit kein guter Test, da auch der Kunstrasen in keinem guten Zustand war. Das war eher eine Art bessere Bewegungstherapie für unsere Spieler.“

In der ersten Halbzeit setzte die rechte Angriffsseite mit Rúrik Gíslason und Winterneuzugang Dennis Diekmeier Akzente, zum Torerfolg kam der SVS aber nicht. In der Pause tauschte Trainer Uwe Koschinat (kleines Bild) seine Besetzung fast komplett aus – nur Markus Karl spielte durch. „Es war stellenweise sehr glatt. Daher habe ich mich dazu entschieden, in der Halbzeit komplett zu wechseln, was eigentlich nicht geplant war“, erklärte der Chefcoach.

Ein besonderes Testspiel war es in emotionaler Hinsicht für Kevin Behrens. Der Ex-Saarbrücker genoss die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: „Es war schön, die alten Kameraden mal wieder gesehen zu haben. Ich hatte hier schöne Jahre mit vielen schönen Momenten.“

Tausch zu kurzfristig

Nach Wiederbeginn blieben die Schwarz-Weißen blass, stattdessen war der Regionalligist näher am ersten Treffer. Doch die Abschlüsse der Saarländer waren zu ungenau. „Leider konnten wir keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Wir sind aber froh, dass sich kein Spieler verletzt hat“, sagte Schork. Eigentlich sei abgesprochen gewesen, dass das Spiel in Sandhausen hätte stattfinden sollen, wenn der Platz in Saarbrücken nicht bespielbar sei: „Das war dann aber zu kurzfristig.“

In Fürth wird heute (15 Uhr) die Generalprobe für das Auswärtsspiel beim Hamburger SV am Mittwoch 30. Januar, angepfiffen. „Wir wollen in den Rhythmus kommen. Die Idee ist, ein Wettbewerbsspiel zu bestreiten, bei dem die Spieler auflaufen werden, die momentan die Nase vorn haben“, verzichtet Koschinat auf Experimente. In personeller Hinsicht gibt es Neuigkeiten: Maximilian Jansen und Korbinian Vollmann sind wieder ins Training eingestiegen. Jesper Verlaat und Sören Dieckmann sind dagegen fraglich. mjw/ Bild: dpa

